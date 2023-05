Skoda Favorit als jonge occasion - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Het is 1993, je hebt zo'n 8.000 gulden te besteden en je wil daarvoor een compacte auto voor de deur zetten. Dan kun je natuurlijk gaan voor een gebruikte Volkswagen Polo van een jaar of vijf met een halve ton op de teller, maar wat nou als je dat geld meeneemt naar de Skoda-handelaar Nou, dan wordt er een slechts drie jaar oude Favorit voor je neus geparkeerd die pas 13.500 km achter de rug heeft. Klinkt als een mooie deal, toch? Wij wilden wel eens kijken of het te mooi leek om waar te zijn.

We staken positief van wal: "Meer auto voor minder geld is er eigenlijk niet te vinden. We bekeken een Skoda Favorit 1.3 L van de eerste eigenaar met 13.500 kilometer op de teller. Hij had destijds 14.495 gulden gekost en werd nu voor 8.000 gulden aangeboden." Er was dus al bijna de helft van de nieuwwaarde af, terwijl er nog altijd een vrij jonge en onervaren auto stond. Dat wekt natuurlijk zeker de interesse, al wisten we ook dat we bij een Skoda voorzichtig moesten zijn met onze verwachtingen. "Bij exemplaren van vóór de overname door Volkswagen schort er nog wel eens wat aan. Ook moeten we bij het oordelen in gedachten houden dat hij gebouwd is in een periode waarin er nog niet zoveel aandacht was voor het kwaliteitsniveau. Belangrijker was destijds dat de geplande productie gehaald werd."

'Onze' Favorit leek op het eerste gezicht nog keurig in orde. Het interieur was weliswaar nu al verouderd en voelde goedkoop aan, maar alles werkte en het zag er nog netjes uit. Een voordeel van het gebruikte materiaal: het was weliswaar keihard maar daardoor ook vrij onverslijtbaar. Wel moest je bedacht zijn op snelle slijtage van de stoelbekleding. Een nadere inspectie van het witte koetswerk van de Favorit wees een opvallend minpuntje uit: op het dak was al een puntje roest te vinden. Ai. Het was niet veel, maar we vonden dat ook 30 jaar geleden al wel erg snel. Bij het starten van de Favorit kwam een ander euvel aan het licht: de startmotor had er niet zo'n zin in. Met wat geknars en pas bij de tweede poging sloeg de eenvoudige vierpitter van de Favorit met een rauwe brul aan.

De algehele indruk was die van een op zich best nog nette maar duidelijk goedkoop gebouwde auto. Bovendien eentje van de oude Skoda-stempel voordat Volkswagen zich ertegenaan ging bemoeien. Niet dat je daar overigens heel grote wonderen van moest verwachten, maar de latere Favoritjes deden op sommige punten wel net even wat degelijker aan. We concludeerden dan ook dat 8.000 gulden eigenlijk zelfs nog wat aan de hoge kant was. Even wachten op een wat 'later' exemplaar was mogelijk wel interessant.