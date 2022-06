Skoda Fabia RS Rally2: 290 pk sterk rallykanon

Skoda levert al even geen RS-versies meer van de Fabia, maar dat betekent niet dat Skoda Motorsport is gestopt met de ontwikkeling van intense rallyversies. Ook de nieuwe Fabia wordt namelijk gewoon in een rallykostuum gehesen. De opvolger van de vorige rally-Fabia, de Fabia Rally2 evo, heet Fabia RS Rally2 en krijgt naast een indrukwekkend uiterlijk ook een nieuwe aandrijflijn.

Om aan diverse reglementen te voldoen heeft de Fabia RS Rally2 een geblazen 1.6, al betreft het ditmaal een nieuwe motor die is afgeleid van de 2.0 TSI die in auto's als de Octavia RS ligt. In de Fabia RS Rally2 is de 1.620 cc grote viercilinder goed voor 291 pk en 430 Nm. Het slagvolume van de 2.0 is verkleind, de turbo is nieuw en zowel het in- als uitlaattraject is volledig aangepast. De hitsige viercilinder is gekoppeld aan een sequentiële vijfbak die het vermogen via mechanische sperdifferentiëlen op de voor- en achterwielen loslaat. Volgens Skoda is onder meer het veiligheidsniveau van de rally-Fabia verhoogd. Daarnaast levert het uitbundige spoilerwerk de Fabia RS Rally2 maar liefst tweemaal zoveel neerwaartse druk op dan zijn voorganger. Interessant weetje: de rolkooi van de Fabia RS Rally2 bestaat uit bijna 36 meter aan stalen buizen.

Van voorganger Fabia Rally2 heeft Skoda in acht jaar tijd ruim 450 exemplaren verkocht. In totaal wist de rally-Fabia verspreid over diverse categorieën 1.710 overwinningen en 12 wereldtitels binnen te harken. De eerste rally-Fabia werd in 2003 gepresenteerd. Die op de eerste generatie Fabia gebaseerde Fabia WRC had een ruim 300 pk en 600 Nm sterke geblazen 2.0 (foto 19). Van die Fabia WRC zijn 24 exemplaren gebouwd. Opvolger Fabia S2000 werd in 2009 gepresenteerd (foto 20) en had een 280 pk en 250 Nm sterke aandrijflijn die de auto 50 overwinningen opleverde. De S2000 vond in 2015 opvolging in de Fabia R5 (foto 21) op basis van de vorige generatie Fabia die - zoals z'n naam weggeeft - moest voldoen aan de R5-reglementen en dus een 1.6 kreeg. De Fabia R5 werd in 2019 opgewaardeerd en heette vanaf dat moment R5 evo. Met ingang van 2020 werd die auto omgedoopt in Fabia Rally 2 evo en nu heeft dus ook die auto het stokje overgedragen aan een nieuw rallykanon.