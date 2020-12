Skoda Fabia Combi keert terug

Skoda werkt achter de schermen hard aan de volgende generatie van de Fabia. Tot op heden is de nieuwe Fabia nog redelijk in nevelen gehuld, aangezien-ie alleen nog vermomd als Polo is gespot. Het ligt echter op technisch vlak behoorlijk voor de hand wat we ervan mogen verwachten, hij deelt immers z'n basis met eerdergenoemde Volkswagen. Eén van de belangrijkste onzekerheden was nog of de Fabia Combi terugkeert. Het hoge woord is er nu uit: Skoda-CEO Thomas Schäfer bevestigt op zijn LinkedIn-pagina dat die inderdaad komt.

De nieuwe Fabia Combi krijgt een waar monopolie in handen, namelijk dat van de B-segment stationwagens. De laatst overgebleven concurrentie kwam van Renault en Dacia, met respectievelijk de Clio Estate en Logan MCV. De Clio heeft het veld al geruimd, de Logan MCV zwaait af met de komst van de nieuwe Sandero/Logan. Eerder was ook Peugeot nog actief in dat speelveld met de 207 SW en Seat met de Ibiza ST. Volgens Skoda-topman Schäfer is de keuze om wel gewoon door te gaan met de Fabia Combi een no-brainer: "Dit is heel belangrijk voor ons, aangezien het onderstreept dat wij betaalbare en praktische mobiliteit in de lagere segmenten willen aanbieden." De nieuwe Fabia verschijnt in de loop van het nieuwe jaar.

In AutoWeek 48 blikken we uitgebreid vooruit op de nieuwe Skoda Fabia.