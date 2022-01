Skoda Fabia - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Skoda Fabia 1.0 TSI Greentech Active

€20.290

Bij de nieuwe Fabia houdt Skoda het in ieder geval overzichtelijk als het om de carrosserievarianten gaat: de Fabia Combi komt immers niet meer terug, wat betekent dat alleen de hatchback nog over is. Als je toch een Fabia Combi wilt, moet je genoegen nemen met het oude model, dat nog tot eind 2022 van de band rolt. Die oude Fabia Combi is met een vanafprijs van €18.290 overigens ook goedkoper dan de nieuwe hatchback, die vanaf €20.290 in de prijslijst staat. In 2021 lag die prijs nog op €19.890.

Op de prijslijst staat als motor alleen de 1.0 TSI Greentech. Anders dan bij de laatste levensfase van de vorige Fabia is deze motor nu wel leverbaar in meerdere vermogensvarianten: van 95 pk tot 110 pk. De versie met 95 pk is alleen leverbaar met handgeschakelde vijfbak, de 110 pk alleen met zeventraps DSG-automaat. Basisuitvoering Active is alleen te combineren met de minst krachtige motorvariant, daarboven staan als uitvoeringen nog de Ambition en Business Edition. Als Ambition kost de Fabia minimaal €21.890, de Business Edition moet minimaal €23.190 opbrengen.

Led en staal

Net als bij de vorige Fabia is de standaardkleur voor de nieuwe Fabia 'Energy Blue'. Toch liever een wat meer gekozen 'kleur' zoals zwart, grijs of wit? Dan zal je de knip moeten trekken. Naast het blauw is wit de enige andere unilak die op de Fabia leverbaar is à €250. Daarnaast staan er nog zeven metallic lakkleuren op de lijst. Zes daarvan kosten €650, waarvan Phoenix Orange - de introductiekleur van de Fabia - de meest opvallende keuzemogelijkheid is. De duurste lakkleur is 'Velvet Red' met een meerprijs van €830. De basis-Fabia rolt in principe op stalen wielen met een diameter van 15-inch, maar voor €590 kun je ook gaan voor lichtmetalen exemplaren. In dit opzicht verschilt de nieuwe Fabia niet van de vorige.

Waar de nieuwe Fabia zichzelf wél mee onderscheidt, zijn de standaard ledkoplampen met lichtsensor. Op de vorige Fabia waren dat immers nog kijkers met halogeenlicht. De zijspiegels zijn verwarmbaar, maar moet je wel handmatig inklappen. Verder heeft de Fabia standaard zwarte raamomlijsting en een zwart inzetstuk in de achterbumper. Aan de voorzijde bracht Skoda nog wat franje aan met een verchroomde omlijsting van de grille, maar rondom de ramen is het zwart dat de klok slaat. Als extra kun je voor €490 nog een afneembare trekhaak bestellen.

Weinig franje

Het interieur van de nieuwe Fabia is behoorlijk traditioneel van opzet. De ventilatieroosters in het midden verhuisden naar een lagere positie en die aan de zijkanten zijn niet langer hoekig, maar rond. Het binnenwerk van de Skoda is daarmee een stuk minder rechttoe-rechtaan dan bij het vorige model, maar qua uitrusting scheelt het eigenlijk vrijwel niets. De stoelen zijn bekleed met een combinatie van zwarte en grijze stof en de bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar. Voor de neus van de bestuurder zit een tweespaaks stuurwiel dat in hoogte en diepte verstelbaar is. Voor de audiobediening moet je bij het 6,5-inch touchscreen met knoppen aan weerszijden zijn. De muziek wordt vervolgens via vier speakers het interieur in gepompt.

Je kunt je telefoon verbinden via usb, maar Apple CarPlay en Android Auto zijn niet standaard aanwezig op de Active. Verder is er op het dashboard ook niet heel veel te bekennen, want onder de ventilatieroosters zitten drie draaiknoppen waarmee je de handbediende airco bedient. Die is op de nieuwe Fabia in tegenstelling tot de vorige gelukkig wel standaard aanwezig. Ook een digitale cockpit heeft de basis-Fabia niet: de bestuurder moet het doen met een zwart-wit schermpje tussen de analoge tellers. Voor wie geen fan is van de doorgaans hoge mate van digitalisering in nieuwe auto's, komt dit wellicht als een welkome afwisseling. Qua veiligheidssystemen beschikt de nieuwe Fabia over Lane Assist en het pro-actieve remsysteem Front Assist.

De basisuitrusting van de nieuwe Fabia Active verschilt daarmee in feite nauwelijks met die van de vorige Fabia. De standaard airconditioning en ledkoplampen zijn in feite de enige noemenswaardige toevoegingen. Toch is de nieuwe Fabia straks €2.400 duurder dan het vorige model. Daar krijg je weliswaar een 11 centimeter langere auto voor terug die op een platform staat dat een stuk volwassener is, maar qua uitrusting ga je er dus niet bijzonder op vooruit.

De basisuitrusting van de Active is verder aan te vullen met het Comfort pakket à €390 (In delen neerklapbare achterbank, Bluetooth telefonie, middenarmsteun voor en in hoogte verstelbare passagiersstoel) en het Travel pakket à €590 (Multifunctioneel stuurwiel, cruise control en Smartlink met Apple CarPlay en Android Auto). Vink je die twee pakketten aan, dan heb je voor €21.270 een aardig uitgeruste auto op de stoep staan.