Skoda bewandelt met de Epiq hetzelfde lange aanloopproject als zustermerken Volkswagen met de ID Polo en ID Cross en Cupra met de Raval. Dat betekent dat we nu al konden rijden met een ingepakt prototype van Skoda’s kleinste elektrische auto die eind dit jaar onder de Elroq in het gamma komt. De test en video die we daarvan maakten zie je hier , in dit artikel krijg je alle specificaties die nu bekend zijn gemaakt.

Een echt kleine EV is de Skoda Epiq zeker niet. Dat weten we al best lang want de Epiq werd al bijna een jaar geleden als studiemodel getoond en stond ook al op autoshows. Bekijk de video en beelden daarvan maar eens goed, want veel zal de productieversie niet gaan afwijken. Dat bleek ook bij de kennismaking met het clownesk ingepakte prototype dat we konden rijden.

De Skoda Epiq is 4,17 meter lang, 1,80 meter breed en 1,62 hoog. Je kunt hem daarmee goed vergelijken met de Kamiq, een cross-over met verbrandingsmotoren die Skoda al jaren in het gamma heeft. En binnen de Volkswagen Group heeft hij een eveneens elektrische neef, de Volkswagen ID Cross. Samen met de ID Polo en de Cupra Raval staan de nieuwe compacte elektrische auto’s op het MEB-platform met voorwielaandrijving. In tegenstelling tot de grotere, achterwielaangedreven (of 4WD in het geval van twee elektromotoren) modellen die de merken tot nu leverden hebben de kleinere EV’s de laadaansluiting in de neus. Die zit aan de rechterzijde van het front. In die neus vind je in de Epiq overigens een frunk. De laadruimte achterin is maar liefst 475 liter, voor dit segment is dat flink en de Epiq verslaat daarmee benzinebroer Kamiq.

'Hallo, ook wij komen met een betaalbare elektrische auto'

Dat Skoda ondanks de lancering ver in 2026, pas in november zijn de drie varianten van de elektrische aandrijflijn leverbaar, ons nu al zo veel informatie geeft en ons zelfs al laat rijden heeft natuurlijk alles te maken met marketing. De boodschap luidt: ‘ook wij komen met een betaalbare elektrische auto’. Er gebeurt veel op dat gebied, en de Epiq moet bij ongeveer €25.000 beginnen maar dat geldt niet voor de versie die het eerst leverbaar wordt: de krachtige Epiq 55.

115, 135 en 210 pk

Die 55 in de type-aanduiding staat voor een bruto 55 kWh groot NMC-accupakket. Dat is gekoppeld aan een 210 pk sterke elektromotor, de netto inhoud is 51,7 kWh en daarmee moet de topversie van de Epiq het qua accugrootte afleggen tegen de belangrijke concurrent Kia EV2, die zelfs met 61 kWh leverbaar wordt. Snelladen kan met de Epiq 55 tot 125 kW, al meldde Skoda bij de presentatie zelfs 133 kW. Het zijn allemaal nog voorlopige cijfers. Netjes lijkt het verbruik van 13,1 kWh/100 kilometer waarmee de Epiq 55 430 kilometer ver moet kunnen komen volgens WLTP.

Dan zijn er ook nog twee versies met een netto 37 kWh groot accupakket. De Epiq 35 en 40 hebben wel andere vermogens. De lichtste levert 115 pk waarmee het mogelijk wordt om in 11,0 seconden van 0 naar 100 km/h te sprinten. Bestel je de Epiq 40 dan levert de elektromotor 135 pk en dan gaat het sprintje binnen de 10 seconden. De topsnelheid ligt met 150 km/h net zo hoog als die van de Epiq 35.

310 kilometer actieradius, niet zo snel snelladen en iets sneller

Belangrijker zijn de verbruiksprestaties: 13,0 kWh/100 km voor zowel de Epiq 35 als de Epiq 40 wat betekent dat onder ideale omstandigheden 310 kilometer rijden op een volle accu mogelijk is. Maak je veel lange ritten, bestel de Epiq 35 dan maar niet: snelladen gaat met maximaal 50 kW. De Epiq 40 lijkt dan de betere optie met 90 kW. Deze twee versies komen in november 2026, de Epiq 55 arriveert eerder in het najaar. Een elektrische cross-over met puike prestaties maar dat is nog niet de beloofde betaalbare EV, want met deze aandrijflijn schatten we in dat er zo maar een bedrag van €35.000 op het prijskaartje verschijnt.

Rijstrookwisselhulp

Er staat voor de productieversie een reeks veiligheidssystemen op het programma, de technologie die ook op de grotere MEB-EV’s leverbaar is. Denk daarbij aan Advanced Adapted Lane Assist, waarbij de Epiq de rijstrookwissel grotendeels zelf uitvoert, zolang je je handen maar lichtjes aan het stuur houdt. Standaard is ook een 13-inch scherm voor de bediening van de multimedia.

Er komen drie uitrustingsniveau’s in de configurator te staan. Studio staat aan de basis, dan volgt Loft en de topper draagt de naam Suite. In 2027 lanceert Skoda ook nog een Sportline. Vanaf de Loft krijgt de Epiq sfeerverlichting aan boord, de bekleding wordt warmer naarmate het niveau stijgt en goed nieuws voor veganisten onder ons: er zit nooit dierlijk materiaal in de Epiq.

Eind mei 2026 zal het doek van de definitieve Epiq afgaan.

Technische gegevens Epiq 35 Epiq 40 Epiq 55 Afmetingen (l x b x h) 4,17 x 1,80 x 1,62m 4,17 x 1,80 x 1,62m 4,17 x 1,80 x 1,62m Aandrijflijn Elektrisch Elektrisch Elektrisch Aantal elektromotoren 1 1 1 Max. vermogen elektromotor 85 kW/116 pk 99 kW/135 pk 155 kW/211 pk Max. koppel elektromotor 267 Nm 267 Nm 290 Nm Topsnelheid 150 km/h 150 km/h 160 km/h 0-100 km/h 11,0 s 9,8 s 7,4 s Verbruik gem. 13,0 kWh/100 km 13,0 kWh/100 km 13,1 kWh/100 km Accucapaciteit 37 kWh 37 kWh 51,7 kWh Laadmogelijkheden 11 kW AC / 50 kW DC 11 kW AC / 99 kW DC 11 kW AC / 125 kW DC Actieradius 310 km 310 km 430 km Vanafprijs n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Alle gegevens volgens fabrieksopgave.