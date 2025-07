De Skoda Elroq is een regelrecht schot in de Nederlandse verkooproos. Dit jaar komen de Tsjechen met een EV die nog een maatje kleiner is en slechts €25.000 gaat kosten. Tijd voor een vooruitblik op de Skoda die Stellantis nu al zweterige nachten bezorgt.

Highlights Skoda Epiq

40 centimeter korter dan de Elroq

Op nieuw EV-platform

Vanaf €25.000

Lang waren de Enyaq en de Enyaq Coupé de enige elektrische modellen van Skoda. Eind vorig jaar zette het merk flink de schaar in die SUV en het kortere en aanzienlijk goedkopere resultaat staat inmiddels al even als Elroq in de prijslijst. Die Skoda Elroq was de eerste, maar zeker niet de laatste van een reeks nieuwe elektrische modellen. Er komt een elektrische SUV met zeven zitplaatsen boven de Enyaq, een elektrische stationwagon als alternatief voor de Octavia Combi én een compacte elektrische cross-over. Die compacte hoogpotige gaat waarschijnlijk Epiq heten en komt nog dit jaar. Tijd voor een vooruitblik.

Potentiële verkoopklapper

De Epiq wordt voor Skoda misschien wel dé elektrische verkoopklapper. Momenteel gaat de nog kakelverse Elroq verkooptechnisch als een dolle. Die Elroq is met zijn wagenlengte van net geen 4,5 meter een stuk korter dan de Enyaq, maar de Skoda Epiq duikt daar nog flink onder. Hij wordt namelijk zo’n 4,1 meter lang. Dat is 40 centimeter korter dan die Elroq. Zelfs de Skoda Kamiq – momenteel de kleinste (niet-elektrische) cross-over van het merk – is 14 centimeter langer. Bij die compacte buitenmaten hoort ook een relatief kleine prijs. De Skoda Elroq is er vanaf €34.990 en blijkt zeer succesvol. En de Epiq? Die moet een vanafprijs van zo’n €25.000 krijgen. Je kunt je vast voorstellen wat dat voor de populariteit gaat betekenen.

Hoewel de Skoda Epiq praktisch net zo lang wordt als een Fabia, belooft het een behoorlijk praktisch model te worden. Skoda heeft het namelijk al over een bagageruimte van 450 liter. Dat is heel serieus. Ter vergelijking: de 5 centimeter langere Opel Mokka Electric - die met zijn vanafprijs van €33.999 beduidend duurder is - schopt het tot 310 liter. De Epiq wordt hier geholpen door zijn basis. Anders dan de Mokka en diens Stellantis-neefjes staat de Skoda op een puur elektrisch platform. Er komen dus geen varianten met benzinemotoren en dat levert ’m een technisch optimale indeling op.

Van achter naar voor

Onder de Skoda Epiq zit namelijk het MEB Entry-platform, hardware die de cross-over een elektrisch bereik van maximaal zo’n 400 kilometer oplevert. Die basis wijkt op een belangrijk punt af van de MEB-basis die onder de grotere elektrische modellen van de Volkswagen Group zit. Auto’s op MEB Entry-basis zijn in beginsel namelijk voorwielaandrijvers en geen achterwielaandrijvers. De elektrische Skoda wordt daarmee een zustermodel van auto’s als de Cupra Raval, de Volkswagen ID2/ID Polo en de cross-overversie daarvan. Dat verklaart direct waarom de Epiq straks zij aan zij met die modellen van de band loopt in het Spaanse Pamplona.

Geen vooruitblik zonder een tekstueel rondje om de auto. De definitieve Epiq gaat zeer sterk op de conceptuele voorbode lijken die Skoda een kleine anderhalf jaar geleden liet zien. Op de gefacelifte Enyaq bracht Skoda al designelementen van zijn nieuwe Modern Solid-designtaal aan. De Epiq wordt de eerste Skoda die van meet af aan en dus volledig volgens die nieuwe huisstijl is getekend. De T-vormige verlichting aan zowel voor- als achterzijde is daar onderdeel van, evenals het vooral dichte front met daarin een zwarte balk die de koplampen met elkaar verbindt en waarin mogelijk een arsenaal sensoren is gehuisvest. Naast ietwat speels bumperwerk met onder meer een bonte verzameling verticale sleuven aan de voorzijde is de Epiq vooral vrij van visuele poespas of optische tierelantijnen. Een echte Skoda dus.