Ruim één op de vier nieuwe personenauto's die in juli in Nederland zijn geregistreerd, zijn volledig elektrisch. Niet de Tesla Model Y, maar de Skoda Enyaq iV was afgelopen maand de elektrische auto waarvan de meeste nieuwe exemplaren zijn gekentekend. Dat en meer blijkt uit cijfers die AutoWeek heeft opgevraagd bij RAI Vereniging.

In heel juli zijn in Nederland 28.687 nieuwe personenauto's geregistreerd. Het gros daarvan heeft natuurlijk nog altijd een benzinemotor aan boord, maar 7.552 van die bijna 29.000 nieuwe personenauto's hadden een elektrische aandrijflijn. Dat betekent dat ruim één op de vier (26,3 procent) van de in juli in ons land gekentekende nieuwe personenauto's een EV was. Hoewel de Tesla Model Y weer hoog in de Top 10 van meest geregistreerde nieuwe elektrische auto's in Nederland staat, ging de auto afgelopen maand niet aan de EV-leiding.

1. Skoda Enyaq iV

De Skoda Enyaq iV mag zich namelijk de elektrische auto noemen waarvan in juli de meeste exemplaren een kenteken kregen. Er zijn 744 exemplaren van geregistreerd. Het was daarmee ook de Skoda waarvan de meeste exemplaren langs de RDW gingen. De Octavia was na de Enyaq iV de populairste Skoda, maar daar werden met 353 stuks nog niet half zoveel exemplaren gekentekend als van de Enyaq iV. Over de eerste zeven maanden van dit jaar staat de registratieteller van de Skoda Enyaq iV op 2.902 stuks.

2. Tesla Model Y

In juni was de Tesla Model Y nog lijstaanvoerder wat betreft EV-registraties. In juli eindigde de populaire EV op behoorlijke afstand achter de Skoda Enyaq iV. Er zijn 521 exemplaren van gekentekend in juli. Het jaartotaal staat tot op heden op 7.281 exemplaren. De Model Y is dus wel hard op weg om eind dit jaar de titel 'Populairste elektrische auto van Nederland' op zijn naam te zetten. De Tesla Model 3 die voor de komst van de Model Y bijzonder hard liep, blijft met 224 in juli geregistreerde exemplaren (jan-juli: 2.355 stuks) behoorlijk achter bij de Model Y. De Tesla Model S en Model X spelen met in juli respectievelijk zeven en vijf registraties een rol in de marge.

3. Kia Niro EV

De elektrische variant van de Kia Niro wist zich in juli de Top 10 van populairste EV's binnen te rijden. De Kia Niro EV hijgt de Model Y met 505 registraties behoorlijk in de nek. In totaal zijn er in juli 690 Kia's Niro gekentekend. Dat betekent dat grofweg driekwart van al die Niro's een elektrische Niro EV was. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn 2.230 elektrische Kia's Niro geregistreerd. Dat betekent dat van alle dit jaar geregistreerde Niro's (4.006 stuks) net geen 56 procent een elektrische aandrijflijn had.

4. Peugeot e-208

Het kan niet anders dan dat de elektrische versie van de immer populaire Peugeot 208 ook in juli voorkomt in de Top 10 van populairste elektrische auto's. Er zijn in juli 692 Peugeots 208 geregistreerd. Daarvan waren er 466 stuks een elektrische Peugeot e-208. Ruim twee derde (67 procent) van alle in juli geregistreerde 208's was dus een e-208. Kijken we naar de eerste zeven maanden van dit jaar, dan zien we dat er 6.538 nieuwe 208's in Nederland zijn geleverd. Daarvan waren er 4.042 een elektrische e-208. Ruim zestig procent dus.

5. Volkswagen ID4

De Volkswagen ID4 blijft de ID3 in juli behoorlijk voor. Waar van de Volkswagen ID3 in juni slechts 168 stuks zijn gekentekend, schopte de ID4 het tot 339 registraties. Ruim tweemaal zoveel dus. Kijk niet gek op als de ID3 komende maanden terugkeert in de Top 10 als de gefacelifte variant in meer uitvoeringen beschikbaar komt. In de eerste zeven maanden van dit jaar blijft de ID4 met 2.584 registraties zijn kleinere ID-broer overigens ook voor. De ID3 blijft op 2.116 stuks steken en moet in de verkoopstatistieken van Volkswagen nu de Golf voor zich dulden (2.177 stuks). Het dynamischer gelijnde zustermodel van de ID4, de ID5, heeft in juli slechts 23 registraties en in de eerste zeven maanden van dit jaar 407 registraties weten te scoren. De ID Buzz schopt het tot nu toe tot 250 stuks (juli: 40 exemplaren).

6. Peugeot e-2008

Inderdaad, ook de Peugeot 2008 met elektrische aandrijflijn claimt een plek in deze Top 10. Van de 433 in juli geregistreerde nieuwe 2008's waren er 310 exemplaren een elektrische e-2008. Bijna 72 procent dus. Er zijn meer elektrische e-2008's geregistreerd dan Peugeots 308 (156 stuks), 3008 (184 stuks), 408 (45 stuks), 5008 (145 stuks) of 508 (23 stuks).

7. Hyundai Ioniq 5

De enige elektrische Hyundai in deze lijst is de Ioniq 5. En de lang zo populaire elektrische Kona dan? Die komt dit jaar vast terug in een maandelijkse EV-ranglijst, maar de elektrische versie van de nieuwe Kona is nog niet leverbaar. De Hyundai Ioniq 5 schopte het in juli tot 280 registraties en daarmee was het na de i10 (587 stuks) en de Tucson (342 exemplaren) de meest geregistreerde Hyundai. In de eerste zeven maanden van dit jaar staat de registratieteller van de Ioniq 5 op 1.657 stuks. De nog gewaagder gelijnde Hyundai Ioniq 6 weet het succes van de Ioniq 5 nog niet te evenaren. De Ioniq 5 bleef in juli op 58 registraties steken en staat over de eerste zeven maanden van dit jaar op 599 stuks.

8. Kia EV6

De tweede Kia in de lijst van populairste elektrische auto's is de EV6. Er zijn in juli met 268 stuks nipt minder exemplaren van geregistreerd dan van technisch broertje Hyundai Ioniq 5. Er gingen meer EV6'en over de toonbank dan nieuwe Ceeds (268 stuks), Proceeds (32 stuks), Rio's (39 stuks), Sorentos (41 stuks), Souls (5 exemplaren), Stonics (259 stuks) en Xeeds (47 stuks). De registratieteller van de Kia EV6 staat na de eerste zeven maanden van dit jaar op 1.682 exemplaren. Op jaarbasis blijft de Kia EV6 zijn Ioniq-broertje dus wél nipt voor.

9. BMW i4

BMW sluit deze Top 10 met twee modellen af. De hoogst gepositioneerde elektrische BMW is de i4 waarvan in juni 245 stuks en in de eerste zeven maanden van dit jaar 1.864 exemplaren zijn geregistreerd. Andere elektrische BMW's doen het logischerwijs minder goed. Zo blijven de de i7 met 17 in juli gekentekende auto's, de iX (51 stuks) en de iX3 (103 stuks) behoorlijk achter. De enige die in de buurt komt is...

10. BMW iX1

...de BMW iX1. De elektrische variant van de X1 schopte het in juli tot 229 registraties. De X1-met-verbrandingsmotoren deed het met 80 registraties in diezelfde maand beduidend minder goed.

De populairste elektrische auto's van Nederland - juli 2023

Merk Model Aantal 1 Skoda Enyaq iV 744 2 Tesla Model Y 521 3 Kia Niro EV 505 4 Peugeot e-208 466 5 Volkswagen ID4 339 6 Peugeot e-2008 310 7 Hyundai Ioniq 5 280 8 Kia EV6 268 9 BMW i4 245 10 BMW iX1 229

En de rest?

De Opel Corsa Electric schittert net als de elektrische Volvo XC40 en Polestar 2 (154 stuks) door afwezigheid in de lijst van populairste elektrische auto's in juli. De Audi Q4 e-tron wist met 165 registraties de Top 10 ook niet binnen te rijden. De Q8 e-tron kwam met 175 stuks dichterbij een plek in de ranglijst, maar mist de boot dus ook. De eigenwijs gelijnde Citroën C4 X was in juli goed voor 69 geleverde exemplaren en zijn jaarteller staat op 252 stuks. Daarmee zijn er in juli bijna net zoveel exemplaren van geregistreerd als van de Cupra Born (74 stuks). De vraag naar de Dacia Spring lijkt iets af te zwakken. In juli werden er 81 stuks van geleverd, wat het jaartotaal tot nu toe op 913 exemplaren brengt. Ook de Ford Mustang Mach-e (juli: 32 stuks, jaar: 218 exemplaren) lijkt geen hardloper meer. De Honda e is met geen enkele registratie in juli en een summiere acht leveringen in de eerste zeven maanden van dit jaar vrijwel onzichtbaar. Om dat in perspectief te zetten: de Hongqi E-HS9 deed het met welgeteld drie registraties in juli (jan-juli: 34 stuks) beter, evenals de Jaguar i-Pace waarvan er in juli één en heel dit jaar zeven zijn geleverd.

Van de Jeep Avenger zijn in de eerste zeven maanden van dit jaar 87 exemplaren gekentekend. Slechts 8 daarvan werden afgelopen maand geregistreerd. De Lexus RZ (juli: 14 stuks, jan-juli: 41 stuks) deed het beter dan Subaru-broertje Solterra (juli: één exemplaar, jan-juli: 31 stuks) maar minder goed dan de Toyota bZ4X (juli: 81 stuks, jan-juli: 364 stuks). Nieuwkomer Lucid Air staat in juli ook op slechts één gekentekend exemplaar (jan-juli: 17 stuks). Van geen enkel EQ-model wist Mercedes-Benz in juli meer dan 100 exemplaren te registreren (EQA: 58 stuks, EQB: 62 stuks, EQC: 13 stuks, EQE: 31 stuks, EQE SUV: 16 stuks, EQS: 6 stuks, EQS SUV: 17 stuks, EQV: 6 stuks). De Nissan Ariya was goed voor 50 registraties (jan-juli: 318 stuks). De Leaf krijgt een steeds kleinere rol. Hij was in juli goed voor 16 leveringen (jan-juli: 301). De Porsche Taycan was in juli met 52 registraties de populairste Porsche. Hij bleef de 911 (50 stuks) nipt voor. Ook in de eerste zeven maanden van dit jaar is de Taycan de populairste auto van de Duitsers (505 stuks).

De Renault Mégane E-Tech kwam met in juli 188 registraties dicht bij een plek in de Top 10. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er 2.480 exemplaren van gekentekend. Fors meer dan van de kleinere en minder dure Zoe (472 stuks, juli: 18 exemplaren).

Chinese EV's

De meeste Chinese merken doen het niet geweldig. Zo heeft Xpeng geen enkele nieuwe auto in juli geregistreerd. Sterker nog: tot nu toe heeft Xpeng dit jaar in ons land één auto gekentekend, en dat was ook nog eens de uiteindelijk teruggetrokken Xpeng P5. Aiways heeft acht U5's in juli op kenteken weten te zetten. Dat brengt het totaal aantal dit jaar geregistreerde U5's op een bescheiden 76 stuks. BYD doet het beter, maar ook met maar een model. De Han en Tang waren in juni slechts goed voor elk één nieuwe registratie, maar de Atto 3 schopte het afgelopen maand tot 78 leveringen. Ook MG boerde niet slecht met in juli 79 gekentekende MG's 4, 46 geregistreerde MG's 5 en 72 ZS EV's. De Marval R blijft met 6 registraties in juli achter. Nio weet de Chinese balans weer in het minder rooskleurige te brengen. In juli werden één EL7, zes ET5's en 11 ET7's gekentekend. Heel dit jaar registreerde Nio 109 auto's (32 EL7's, 42 ET5's en 35 ET7's). Het half Chinese Smart heeft dit jaar 22 exemplaren van de #1 op kenteken gezet. De helft daarvan werd in juli gekentekend. De leveringen komen dus pas net op gang.