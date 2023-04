Skoda Enyaq iV enkele duizenden euro's goedkoper

Goed nieuws voor wie de elektrische Skoda Enyaq iV net te duur vond. Skoda stelt de prijzen van de elektrische SUV omlaag bij met als gevolg dat de Enyaq iV per direct een vanafprijs heeft van €48.990. De fiscale prijs van de instapper - dus de prijs exclusief kosten rijklaarmaken - ligt boven de 45 mille. Daarmee komt de Enyaq iV ook na de prijsverlaging niet in aanmerking voor SEPP-aanschafsubsidie. De vanafprijs van €48.990 geldt voor de Skoda Enyaq iV 60 in naamloze basistrim. In die uitvoering moet de SUV het voortaan zonder achterruitenwisser doen.

De Skoda Enyaq iV 60 heeft een 58-kWh accu en een elektromotor van 179 pk, goed voor een actieradius van 397 kilometer. De Skoda Enyaq iV 60 is er ook als Business Edition Plus en als Sportline. Die zijn beide voortaan ruim 2 mille minder duur en kosten achtereenvolgens €52.290 en €54.290. Liever wat potentere hardware? Ga dan voor de Skoda Enyaq iV 80 met 77-kWh accu en 204 pk sterk elektrohart. Die is er in naamloze trim vanaf €53.990 en is daarmee zo'n €1.000 voordeliger. Je komt er tot 544 kilometer ver mee. Ook de Enyaq iV 80 is er als Business Edition Plus en als Sportline. Die versies kosten achtereenvolgens €57.290 en €59.290 en staan daarmee voor €3.000 en €3.1000 minder in de orderboeken dan voorheen.

Skoda Enyaq Coupé iV

Net als de Enyaq iV is de gelikter gelijnde Skoda Enyaq Coupé iV er eveneens als iV 60 en als iV 80. Ook bij de Enyaq-met-steker-aflopende-daklijn zijn de diverse motoren te combineren met de naamloze standaarduitvoering en met de smaken Business Edition Plus en Sportline. De Skoda Enyaq Coupé iV 60 is er in naamloze trim vanaf €51.990, de iV 80 vanaf €56.990. Ook hier geldt dat de Business Edition Plus en Sportline van de sterkste prijsverlagingen profiteren. Deze uitvoeringen dalen maximaal €2.400 in prijs.

Prijslijst Skoda Enyaq iV en Skoda Enyaq Coupé iV