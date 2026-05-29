Anderhalf jaar geleden maakten we kennis met twee nieuwe werkpaarden van de politie, de Ford Kuga en BMX X1 die de bekende Mercedes-Benz B-Klasse aan het aflossen zijn. Toen wisten we al dat de nieuwe modellen gezelschap zouden krijgen van elektrische politieauto's en die zijn vandaag onthuld. De Skoda Enyaq en Cupra Born zijn uitverkoren om emissievrij ons land veilig te houden. Beide zullen we vanaf september in toenemende mate in het Nederlandse verkeersbeeld zien, maar wel met ieder een eigen taak.

Diversiteit in politieauto's

De Skoda Enyaq gaat in dienst als noodhulpvoertuig, waarmee de politie uitrukt in 112-gevallen, net als de inmiddels rondrijdende BMW X1 en Ford Kuga. Deze spreiding is een bewuste keuze, vertelt Peter Brouwer, die verantwoordelijk is voor de aanbestedingen voor politievoertuigen. "We hebben in het verleden, mede door Corona, geleerd dat de beschikbaarheid van onderdelen niet altijd vanzelfsprekend is. Maar het politiewerk moet natuurlijk altijd doorgaan. Daarom hebben we besloten de 112-voertuigen te verdelen over drie verschillende merken, in gelijke delen van de in totaal 1.100 auto's. Mochten er bij één merk problemen ontstaan, hebben we altijd nog twee andere om op terug te vallen. Ook het onderhoudsnetwerk wordt daarmee diverser, zodat we met al die 1.100 auto's niet bij hetzelfde dealernetwerk zitten. En dan is er natuurlijk het duurzaamheidsaspect. Bij de aanbesteding zijn twee fossiele auto's bovengekomen, de X1 en de Kuga. En voor een derde deze Enyaq. Veel meer zou kunnen, maar we hebben natuurlijk ook te maken met panden die op afstand staan, met netcongestie en politiebureaus waar de stoppenkast er nog niet klaar voor is. Met een derde EV's zitten we aan de veilige kant, zodat we de garantie hebben dat het politiewerk altijd door kan gaan."

De Cupra Born gaat worden ingezet voor de handhaving. "Daarbij moet je onder meer denken aan de auto waar de wijkagent in rijdt", legt Brouwer uit. "Dat kan soms ook een 112-melding zijn, maar doorgaans niet. Voor die taken kunnen we nu wél voor honderd procent elektrisch gaan, dus de Cupra Born gaat de VW Golf die we nu hebben, vervangen." Anders dan de 112-voertuigen is de Born niet bepantserd.

Minder vermogen

De politie-uitvoering van de Skoda Enyaq heeft 210 kW, terwijl de Cupra Born genoegen neemt met 170 kW. Brouwer: "Omdat de handhavingsvoertuigen voor wat meer generiek politiewerk zijn, kun je daar ook wat bescheidener mee zijn in vermogen. Sowieso stellen wij niet zozeer eigen aan vermogen, maar veel meer aan acceleratie en topsnelheid. En actieradius natuurlijk. Maar prijs telt natuurlijk ook mee en dan zullen aanbieders geen overbemeten motorisering inzetten met het risico dat ze te duur blijken te zijn." Over die eigen gesproken: een dergelijke politieauto met met volle bepakking 170 km/h halen. Verder was bij de noodhulpauto's 500 km WLTP de eis, bij de handhavingsauto's 400 km WLTP. "We hebben all data van bestaande auto's geanalyseerd, daardoor weten we precies hoe veel ze rijden en hoe lang ze stilstaan", vertelt Brouwer. "Verder krijgen alle collega's de instructie om steeds als ze bij het bureau parkeren meteen de stekker erin te steken, ook al denken ze over tien minuten weer op weg te gaan."

Zeven jaar dienst

De ambitie van de politie is dat in 2030 de helft van het wagenpark elektrisch is. De eerste Enyaqs en Borns zullen in september in actieve dienst treden, een diensttijd die zeven jaar gaat duren.