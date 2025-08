Skoda Enyaq de weg op als politieauto

De politie vernieuwt zijn vloot en behalve twee hybride modellen komt er ook een geheel elektrische bij: de Skoda Enyaq. Die zien we nu voor het eerst in politiepak.

De Mercedes-Benz B-klasse gaat het stokje overdragen als politieauto en daarvoor is de keuze gevallen op de BMW X1 en Ford Kuga. Eerder dit jaar konden we die nieuwe basisvoertuigen van de politie al eens van dichtbij bewonderen. Het blijft niet bij die twee hybride aangedreven auto's, want er komt er ook nog eentje bij die altijd elektrisch rijdt: de Skoda Enyaq. De eerste drie exemplaren zijn inmiddels van hun politie-uitrusting voorzien en deze week de weg op gegaan.

Het gaat nog om drie proefmodellen, waarmee de politie de komende maanden ervaring gaat opdoen. Het is niet bekend met welke versie(s) van de Enyaq de politie gaat rijden. Het exemplaar op de foto is in elk geval een Enyaq 85, dus met de 286 pk sterke aandrijflijn. Die zit vanuit stilstand in 6,7 seconden op 100 km/h en haalt een topsnelheid van 180 km/h. Het is nog even de vraag of dat laatste bij de politieversie gelijk is gebleven.

De bedoeling is dat, na een succesvolle testfase, vanaf het tweede kwartaal van volgend jaar de Skoda Enyaq in grotere aantallen als politieauto de weg op gaat. Eerder gaf de politie al aan dat uiteindelijk ongeveer een derde van de basispolitievoertuigen volledig elektrisch moet zijn. Reken dus maar dat je het plaatje hierboven nog heel wat vaker in het echt zal gaan zien.