Skoda Enyaq Coupé iV onthuld

De Skoda Enyaq is nog geen jaar op de markt, maar heeft al de nodige verkooprecords gebroken. De laatste maanden van 2021 was de SUV de best verkochte EV van Nederland en over heel 2021 haalde hij zelfs plek 5 van de algemene modellen top-10. Dat belooft wat voor een geliktere variant. Die is zojuist onthuld en wij waren eerder deze maand al in Mladá Boleslav om heb van dichtbij te bekijken.

Highlights

Hoger gepositioneerd

Eerste elektrische RS

In de lente naar ons land

Een coupé-versie van een SUV is misschien wat hoogdravend voor een bescheiden merk als Skoda, maar het succes van de Enyaq smaakte duidelijk naar meer en dat meer is waar we nu naar kijken. Het woord 'meer' heeft hier een dubbele betekenis, want de Enyaq Coupé komt er ook - en eerst - in de overtreffende trap, namelijk als RS. Dat is dan meteen ook weer de eerste volledig elektrische RS van Skoda.

RS is de uitvoering die we zien op de eerste foto's van de Enyaq Coupé en dat is ook de uitvoering die we begin deze maand in Tsjechië filmden. Maar wees gerust, er komen ook minder dure varianten op de prijslijst. In totaal biedt Skoda keuze uit vier motoriseringen. Wat ze gemeen hebben is een rankere daklijn met een glasoppervlak dat bijna naadloos overgaat in de achterruit, wat de koets driekwart achter vanaf een keukentrapje wat Tesla-looks geeft. Door de meer gunstige Cw-waarde en zijn lagere gewicht rijdt de Coupé net wat efficiënter dan de gewone Enyaq, belooft Skoda.

Interieur

Het dashboard van de Coupé is identiek aan dat van de SUV. Het is mooi opgeruimd en is opgebouwd met frisse, moderne lijnen. De 5,3-inch digitale cockpit en 13-inch infotainmentscherm zijn standaard. Dat geldt ook voor de gescheiden klimaatregeling en het glazen dak. De versies met zwaardere accu krijgen bovendien flippers aan het stuur waarmee de mate van remkrachtregeneratie naar smaak en omstandigheden kan worden geregeld.

Kleuren en materialen zitten gebundeld in een tiental sfeerpakketten waaruit je kunt kiezen. Voor de RS zijn twee exclusieve samenstellingen, met onder meer carbonlook panelen en sportstoelen met RS-logo's. Op de achterbank biedt de Enyaq Coupé royale beenruimte en verrassend veel hoofdruimte, dankzij het feit dat het glazen dak minder ruimte inneemt dan een conventioneel dak.

Motoriseringen

Wat betreft de aandrijflijn valt er te kiezen uit een viertal configuraties. De meest bescheiden Enyaq Coupé is de iV 60. Die heeft zijn motor en aandrijving op de achteras (want MEB-platform) en biedt 180 pk en 310 Nm. De accucapaciteit bedraagt 62 kWh, waarvan 58 kWh effectief wordt benut. Wil je wat meer vermogen, kies dan de iV 80. Niet alleen heeft die 204 pk op de achterwielen (bij gelijk koppel), hij heeft ook een zwaardere accu: 82 kWh (77 effectief) en dat is dan ook de Enyaq Coupé die met een WLTP-actieradius van 545 km het verst komt op een lading. De Enyaq Coupé iV 80x heeft dezelfde accu, maar een extra krachtbron op de vooras, wat hem een 4x4 maakt, met een systeemvermogen van 266 pk en -koppel van 425 Nm.

De RS tenslotte heeft ook die 82 kWh onder de vloer en een tweede motor voorin, maar dan met totaal 299 pk en 460 Nm. Daarmee gaat hij in 6,5 seconden van 0 naar 100 km/h, met een topsnelheid van 180 km/h (de andere varianten zijn afgeregeld op 160 km/h). De achterwielaangedreven Coupé's mogen geremd maximaal 1.200 kg trekken, de twee versies met vierwielaandrijving kunnen maximaal 1.400 kg aan de haak slaan.

De Enyaq Coupé iV haalt aan de snellader maximaal 135 kW, waarmee de 82 kWh-uitvoering in 29 minuten van 5 naar 80 procent lading gaat. Driefase wisselstroom levert maximaal 11 kW (vol in 6 tot 8 uur), aan het gewone huishoudnet laadt hij met 2,3 kW.

Skoda zet de Enyaq Coupé in mei bij de dealers neer. Dat begint met de RS, tegen het eind van de zomer volgen de minder extreme versies. Over prijzen is op dit moment nog niets bekend, maar mede gezien de rijkere standaarduitrusting mogen we er vanuit gaan dat de Coupé wel iets hoger geprijsd zal zijn dan de SUV.