Skoda Enyaq Coupé iV: begin 2022 te koop

Onlangs gaf Skoda de prijzen vrij van de Enyaq iV 80x, de voorlopige topversie van de elektrische Enyaq iV. Voorlopig inderdaad, er zit namelijk nog meer Enyaq-nieuws in het vat. Zo komt er niet alleen nog een 306 pk sterke RS-versie, Skoda heeft ook een compleet nieuwe carrosserievariant van de elektrische SUV in de pijplijn. Dat er een coupéversie van de Enyaq iV komt, is geen verrassing. Sterker nog, het is eigenlijk opvallend dat die nu pas komt. De ruim twee jaar geleden gepresenteerde Enyaq-voorbode Vision iV was namelijk al een zogenoemde 'Coupé-SUV'. Skoda geeft nu zelf de eerste foto's van de Enyaq Coupé iV vrij en slingert daarbij direct de eerste informatie over die nieuwe steller-SUV de wereld in.

Feitelijk moet je de Skoda Enyaq Coupé iV zien als wat de Volkswagen ID5 tot de ID4 is: een versie met een sterker aflopende daklijn en een aangepaste achterlichtpartij. Die aan de achterkant platgedrukte Enyaq iV snijdt logischerwijs iets efficiënter door de lucht dan de reeds bekende Enyaq iV. De cW-waarde van die laatste bedraagt 0,27 terwijl de Enyaq Coupé iV een waarde van net geen 0,25 achter zijn naam noteert.

Skoda parkeert de Enyaq Coupé iV begin volgend jaar bij de dealers en vanaf dat moment zal de elektrische SUV beschikbaar zijn met van z'n reeds in Nederland rondrijdende zustermodel. De Enyaq Coupé iV is er dan als iV 60 met een 58 kWh accu en een 180 pk sterke elektromotor op de achteras. Daarboven staat de 80 iV die niet alleen een grotere 77 kWh accu krijgt, maar direct wordt bedeeld met een 204 pk leverende elektro-unit op de achteras. Volgens Skoda komt die versie 535 kilometer ver op een volle accu. Daarboven staat de vierwielaangedreven iV 80X met 265 pk en 77 kWh accu. Ook hier geldt dat dat tot de komst van de 306 pk sterke RS-versie de topmotorisering is.

De Enyaq Coupé iV is door, waarschijnlijk puur door afwijkende bumpers, 4 millimeter langer dan de reeds bekende Enyaq iV. De auto is 4.65 meter lang. Daarnaast is met een hoogte van 1,62 meter 4 millimeter korter dan dat model. De wielbasis is met 2,77 meter uiteraard identiek. Heeft de platgedrukte achterkant nog invloed op de bagageruimte? Iets. De reguliere Enyaq iV slokt 585 liter op, de Enyaq Coupé iV schopt het tot 585 liter.

De Enyaq Coupé iV lijkt ook wat uitvoeringen en uitrusting betreft op de niet-coupéversie. Zo stelt Skoda onder meer Design Selections beschikbaar, uitgebreide interieurthema's dus. De SUV krijgt standaard een 13-inch multimediascherm en een 5,3-inch groot digitaal instrumentarium. Een head-updisplay is net als matrix-ledkoplampen een optie, hetzelfde geldt voor full-ledachterlichten en een verlichte grille. Wel standaard: gescheiden klimaatregeling, keyless entry en sfeerverlichting in het interieur.