We naderen het eind van het jaar en dat betekent dat het niet lang meer duurt voordat we weten welke auto dit jaar de populairste was. Omdat geduld een deugd is waar niet iedereen over beschikt, blikt AutoWeek alvast vooruit op wie de winnaar van 2025 kunnen worden.

De Kia EV3 en Skoda Elroq vechten elkaar dit jaar in Nederland maandelijks de tent uit om de titel 'meest geregistreerde nieuwe auto' of 'meest geregistreerde nieuwe elektrische auto' van Nederland. De eerste maanden van dit jaar had de Kia EV3 nog helemaal niets te vrezen voor de Elroq, om de doodeenvoudige reden dat de Skoda nog niet werd uitgeleverd. De Skoda Elroq reed zich pas in april dit jaar de Top 5 voor het eerst binnen. In de maanden die volgden was het voornamelijk de Skoda Elroq die aan de leiding ging. Hoewel de Kia EV3 vaak op kleine afstand volgde, wist de Kia EV3 enkel in juli nog voor de Skoda te eindigen.

December is nog niet voorbij en dus kunnen we de vraag welke auto de titel 'populairste auto van Nederland' dit jaar binnensleept nog niet sluitend beantwoorden. Vegen we de cijfers over de eerste elf maanden van dit jaar op een grote hoop, dan zien we dat de Kia EV3 aan de leiding gaat. Er zijn dit jaar al 9.696 exemplaren van op kenteken gezet. De Skoda Elroq volgt op plek twee met 8.892 geregistreerde exemplaren. Het gat tussen de EV3 en Elroq is 804 auto's groot. Met andere woorden: van de Skoda Elroq moeten in december minimaal 804 exemplaren meer worden geregistreerd dan van de EV3 om de Kia van de troon te kunnen stoten. Dat klinkt als onbegonnen werk, maar het zou zomaar kunnen gebeuren.

Van de Kia EV3 gingen in januari 1.757 exemplaren op kenteken. In februari nog 1.226 stuks en in maart 1.024 exemplaren. In de maanden erna haalde de EV3 de 1.000 stuks niet meer, terwijl de Skoda Elroq in de maandelijkse registratiecijfers juist flinke stappen zet. Zo gingen er in oktober 1.772 Skoda's Elroq op kenteken, tegenover 703 Kia's EV3. In november werden 1.441 nieuwe Elroqs geregistreerd tegenover 977 exemplaren van de Kia EV3. In oktober werden er van de Elroq dus ruim 1.o00 exemplaren meer op kenteken gezet dan van de EV3. In december was het verschil tussen de twee met 464 exemplaren kleiner, maar toch substantieel. Kortom: hoeveel exemplaren er in december van de Skoda Elroq en Kia EV3 worden geregistreerd, lijkt bepalend te worden.

Populairste nieuwe auto's jan-nov 2025

De rest van de Top 10 is natuurlijk ook interessant. Over de eerste elf maanden van dit jaar staat de Kia Picanto op plek drie. De kleinste Kia doet het uitstekend en scoort in de eerste elf maanden van dit jaar beter dan over de eerste elf maanden van vorig jaar. De Kia Niro is de derde Kia in de lijst en staat op plek zes. De Niro lijkt last te hebben van de EV3: de registratiecijfers over de eerste elf maanden van dit jaar blijven met dik 40 procent achter.

Op plek vier vinden we de Tesla Model Y. Dat is nog best een prima plek, al blijven de verkoopprestaties van de Tesla Model Y over de eerste elf maanden van dit jaar meer dan de helft achter bij vorig jaar. Ook de Tesla Model 3 laat een heftige daling zien. Kia is niet het enige merk met drie auto's in de Top 10: ook Toyota staat er driemaal in.