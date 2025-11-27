Skoda Elroq nu al goed voor 100.000 exemplaren

De Skoda Elroq gaat als een trein. De compacte elektrische cross-over is nog geen jaar in productie, maar er zijn nu al 100.000 exemplaren van geproduceerd.

De Skoda Elroq doet het in Nederland heel goed. Het was in oktober de elektrische auto waarvan de meeste exemplaren zijn geregistreerd en was zelfs ongeacht het type aandrijflijn de populairste nieuwe auto van ons land. Niet alleen in Nederland gaat het de Elroq goed af. De eerste exemplaren rolden in januari dit jaar van de band in het Tsjechische Mladá Boleslav en inmiddels heeft het 100.000ste exemplaar de fabriekspoorten verlaten.

Het honderdduizendste exemplaar is een Skoda Elroq RS, de 340 pk sterke sportieve topversie. In de visueel knallende introductiekleur Mamba Green ook nog eens. Dat kan geen toeval zijn. De Elroq RS heeft een 79 kWh accu, schopt het tot een rijbereik van 549 kilometer en is met zijn vanafprijs van €41.945 met afstand de duurste versie die je kunt kopen. De Skoda Elroq is er met 52 kWh accu en 170 pk sterke elektromotor vanaf €34.990.

Interessant: grofweg 10 procent van alle Skoda's Elroq die zijn gebouwd, rijdt in Nederland rond. Tot en met oktober zijn er in Nederland 7.466 exemplaren gekentekend. Volgens Kenteken.tv staan er op moment van schrijven 8.441 Skoda's Elroq met een Nederlands kenteken geregistreerd. Daar komen nog ruim 800 exemplaren bij die nog niet op naam zijn gezet. Dat betekent dat er in Nederland ruim 9.300 Elroqs zijn.