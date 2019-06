Skoda Citigo en Seat Mii straks alleen nog elektrisch

De elektrische Volkswagen e-Up kennen we al langer, maar de recent gepresenteerde Citigo e iV is de auto die een stevig vernieuwde elektrische aandrijflijn mag introduceren in de kleine drieling van Volkswagen. Waar de e-Up het tot nu toe met een bereik van 133 km moet doen, komt de kleine Skoda dankzij een accupakket met een meer dan verdubbelde capaciteit 265 km ver.

Seat heeft inmiddels een teaser vrijgegeven van z’n eigen versie van de Citigo e iV, de Mii Electric. Officieel weten we nog niets over die auto, maar reken erop dat die auto straks over hetzelfde, 36,6 kWh grote accupakket beschikt. Natuurlijk kan Volkswagen, toch het grootste merk van de groep én het merk waar deze drieling z’n oorsprong vindt, niet achterblijven. Ook de e-Up krijgt dus binnenkort een update.

De komst van de drie kleine EV’s is mooi, maar luidt naar nu blijkt ook het einde in van de reguliere versies van de Mii en Citigo. Die beschikken over een zeer bescheiden 1.0 met 60 pk. Beide merken laten aan AutoWeek weten dat er in juli een einde komt aan de productie van exemplaren met een verbrandingsmotor. Dat doet vermoeden dat Volkswagen voor de technisch gelijke Up dezelfde weg gaat bewandelen, maar dat ontkennen de Duitsers vooralsnog in alle toonaarden.

Als het Up-gamma vooralsnog inderdaad intact blijft, is dat goed nieuws voor de Nederlandse koper. De kleinste Volkswagen eindigt in de eerste maanden van 2019 op de 11e plek van de verkoopranglijst, een hele prestatie is voor een model dat al sinds 2011 meeloopt. De auto doet het daarmee ook een stuk beter dan z’n broertjes, die het met plek 92 (Citigo) en 113 (Mii) moeten doen.

Internationaal is het met het hele segment echter lastig gesteld. Zoals we onlangs al uitvoerig bespraken in de papieren AutoWeek, is de toekomst van het zogenaamde A-segment op z’n minst onzeker. Steeds strengere eisen op het gebied van uitstoot en veiligheid dreigen de toch al minimale marges voor autofabrikanten definitief de nek om te draaien. Het kan simpelweg niet meer uit, zeker niet voor een autosoort die het alleen in bepaalde delen van de wereld goed doet. Dat een elektrische versie nog wel aantrekkelijk is, komt onder meer doordat zo’n auto het uitstootprobleem oplost en er simpelweg meer voor kan worden gevraagd. Bovendien komt een EV in de stad goed tot z’n recht en is een actieradius van enkele honderden kilometers meer dan voldoende. Smart, dat zich uitsluitend bezig houdt met auto’s in dit segment, besloot om deze redenen al eerder om zich volledig te gaan toeleggen op EV’s.