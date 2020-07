Skoda breidt prijslijst Octavia uit met 1.0 TSI

De gloednieuwe Skoda Octavia staat nu enkele maanden als extra luxe First Edition met de 150 pk sterke 1.5 TSI bij de Nederlandse showrooms. Het is nu echter tijd voor wat gezelschap van meer reguliere modellen.

Skoda parkeert voor de nieuwe Octavia Hatchback en Combi de 110 pk sterke 1.0 TSI in de prijslijst. Dat is ondertussen een bekend blok die ook in de neus van bijvoorbeeld de nieuwe Volkswagen Golf en Seat Leon wordt gelegd. Net als bij die familieleden is dit blok in de Octavia standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De Octavia heeft met de geblazen 1.0 een kleine 11 seconden nodig om vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h te sprinten.

Het goede nieuws van het geheel is het feit dat de basisprijs voor een Octavia flink afneemt door de mildere motorisering. Voor de tot nu toe als enige leverbare 1.5 TSI First Edition vroeg Skoda namelijk minimaal € 33.050 voor de hatchback en € 34.350 voor de stationwagen. Per 1 augustus is de Octavia 1.0 TSI leverbaar vanaf € 26.990 als Business Edition. Als Ambition wordt de Octavia leverbaar vanaf € 27.290. Voor de luxere Style-smaak beginnen de prijzen bij € 29.090. Voor de Combi moet in beide gevallen € 1.500 extra worden geïnvesteerd.

Tot de standaarduitrusting (Ambition) behoren voorzieningen als het centrale 10-inch scherm voor de multimedia met standaard navigatie, Skoda Connect, automatische airco, cruisecontrol en led-verlichting rondom. Bij de Style worden dan nog keyless entry en start, rondom parkeersensoren en stoelverwarming aan de lijst toegevoegd. De Business Edition heeft zaken als een elektrisch bedienbare achterklep, sportstoelen (Sport Business) en climate control over drie zones (Business Edition Plus) aan boord.

Vanaf september wordt de prijslijst nog eens aangevuld. Dan hangt Skoda een prijskaartje aan de Octavia met de mild-hybride 1.0 TSI e-TEC, de plug-inhybride iV-modellen en de 1.5 TSI G-Tec op aardgas.