Skoda Afriq is extreme Kamiq met watervoorraad

Jaarlijks geeft Skoda een groep studenten van de Skoda Vocational School in thuisbasis Mladá Boleslav de bijzondere opdracht om zelf een auto te maken. Vandaag maken we in de vorm van de Skoda Afriq kennis met de achtste 'studentauto' die volgens deze weg tot stand is gekomen.

De Afriq is op het eerste gezicht minder 'maf' dan de zeven eerdere door Skoda's studenten ontwikkelde auto's. Zo is het bijvoorbeeld geen nieuwe carrosserievariant zoals nagenoeg al zijn voorgangers dat wel waren. Wél is de Afriq een grondig vertimmerde Kamiq, Skoda's kleinste cross-over. Samen met Skoda Motorsport hebben 25 studenten de Kamiq namelijk omgetoverd tot een waar rallykanon.

De reguliere Kamiq is niet met vierwielaandrijving verkrijgbaar en dus is het vierwielaandrijvingssysteem van de Octavia onder de Afriq geschroefd. Hij krijgt daarnaast een sterk verstevigd onderstel en de achterportieren zijn aan de carrosserie gelast en de wielkasten zijn vergroot om plaats te maken voor offroadrubber. De Afriq heeft een koelopening boven de voorruit, een intense bak verlichting op zijn snuit en een fikse achterspoiler boven aan de achterzijde. Die taartschep is niet het enige visuele vermaak dat we achterop zien. Zo zit er centraal in de achterbumper namelijk een uitlaatpijp! Diverse onderdelen, waaronder de achterspoiler, zijn afkomstig van de Skoda Fabia Rally 2 evo. Ook in het grondig verbouwde interieur zijn onderdelen uit die rallyauto te vinden, waaronder het stuurwiel, het dashboard, de racestoelen met zespuntsstoelen, diverse camera's en microfoontjes. Vanzelfsprekend kan een rolkooi in een rallymonster niet ontbreken. De 1.350 kilo wegende Afriq heeft een 190 pk sterke 2.0 TSI die geknoopt is aan een zeventraps DSG.

Lekker drinken

Niets zo vervelend als zonder drinkwater zitten in de woestijn en dus is de Afriq uitgerust met een interessant systeem van het Israëlische bedrijf Watergen. Dat heeft een machine ontwikkeld die vocht onttrekt uit de lucht en er vervolgens schoon én gekoeld drinkwater van maakt. Met een druk op de knop kun je vanachter het stuur een fris watertje aangereikt krijgen. In totaal zit er voor 2.000 uur werk in de Afriq, aldus Skoda.

Eerdere creaties van de hand van studenten van de Skoda Academy waren de Citijet, de Funstar, de Atero, de Element, de Sunroq, de Mountiaq en de Slavia. Die Slavia was een soort speedster op basis van de Scala. Inmiddels voert Skoda de naam Slavia officieel voor een compacte sedan die het voor de Indiase markt heeft ontwikkeld.