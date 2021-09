Skoda 1203 (1976) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Tot halverwege de jaren 90 was Skoda in Nederland vooral een een weinig gerespecteerd 'Oostblokmerk' en zeker in de jaren 70 werden de Tsjechoslowaakse auto's hier nog bepaald niet bij bosjes verkocht. De 1203 is dan ook nooit echt een breed vertegenwoordigde bestelbus geweest op 's lands wegen en ook dit exemplaar is er pas relatief kort bij. In 2012 kwam-ie naar Nederland en voor zover wij weten is het één van slechts een handjevol 1203's die nu op Nederlands kenteken staan. Een bijzondere spot dus, waarvoor we AutoWeek-forumlid CitroenAZU hartelijk danken. Die plaatste deze twee foto's op ons forum.

De 1203 kwam in 1968 op de markt en was uiterlijk echt een kind van zijn tijd. Zet hem naast een late Renault Estafette of een Peugeot J7 en hij past er goed tussen. Wat de Skoda wat eigenzinniger maakt, zijn de achterlichtjes die eigenlijk niet op een bestelbus thuis lijken te horen en rechtstreeks van de oer-Octavia geplukt lijken. Later zouden tal van moderniseringen van het uiterlijk ervoor zorgen dat de levensduur van de 1203 nog tot 1999 (!) opgerekt kon worden. In de jaren 90 werd de 1203 echter onder andere namen verkocht, toen het van Skoda afgesplitste TAZ de productie op zich nam. Toen werden er ook moderne aandrijflijnen en krachtigere motoren in gehangen om de 1203 toch nog enigszins interessant te houden.

De 1203 die we hier op de foto's zien, is van ver voor de komst van krachtigere motoren. Hier ligt nog gewoon een 49 pk 1.3 in, waarmee de 1203 ongetwijfeld één van de traagste auto's is die ons land rijk is. Dat mag de pret natuurlijk niet drukken, want zo te zien aan allerlei festivalstickers en de enthousiaste duim van de bestuurder, zorgt de 1203 nog voor de nodige prachtige herinneringen. Dat er nog maar veel meer bij mogen komen!