Skoda 100 herleeft als hypermoderne sedan

Terug naar het Oostblok

Skoda 100 concept
Joas van Wingerden

Dat zelfs de weinig inspirerende creaties uit het Oostblok nog een keer tot iets creatiefs kunnen leiden, bewijst Skoda de laatste tijd wel. Nu heeft het de Skoda 100 op spectaculaire wijze nieuw leven in geblazen.

Skoda heeft de laatste tijd de smaak lekker te pakken met allerlei retrocreaties. Het graait daarbij in zijn verre verleden voor wat inspiratie en brengt volgens zijn laatste designtaal een hedendaagse interpretatie uit. Onlangs toonde Skoda de reïncarnatie van de 1000 MB, eerder was er ook al de moderne 110R en de voor velen vast wat bekendere Favorit is ook al voorbij gekomen. Nu is het de beurt aan de Skoda 100/110.

Skoda 100 concept

Je hoeft geen twee keer naar deze nieuwe conceptauto te kijken om parallellen te zien met de 1000 MBX van vorige maand. Niet gek ook, want de inspiratiebron, de Skoda 100, was destijds de opvolger van de 1000 MB. Toch heeft Skoda het retroverhaaltje deze keer echt ook wel weer wat anders geschreven. Waar de reïncarnatie van de 1000 MB een coupé was, zien we nu een vrij forse sedan. Een veel statiger studiemodel, dat volgens schepper Martin Paclt de proporties van de Superb volgt.

De uiterlijke gelijkenissen met het origineel liggen er ook deze keer niet heel dik bovenop, maar er zijn enkele leuke details te zien. Zo zitten er bijvoorbeeld subtiele luchtinlaten op de flanken aan de achterkant, ongeveer waar de happertjes op het origineel ook zaten. Die had de motor immers achterin liggen. Ook zien we onder de achterlichten nog een roostertje, net als de 100 dat had. Een bijzonder eigenzinnig detail is dat er geen achterruit is, maar een extra luchthapper die boven het dak uitsteekt. Een vleugje Formule 1, zou je haast kunnen zeggen.

Skoda 100 2025

De ontwerper naast het origineel

Leuk en aardig weer allemaal, maar wat hebben we hieraan? Nou, ook in dit geval is het weer puur wat leuk kijkvoer. Deze hele serie retro studiemodellen is niets dan een leuke vingeroefening voor Skoda's designers. Het is wel een beetje een gemiste kans als Skoda helemaal niets met de leuk gevonden retro-elementen van deze conceptauto's doet. Wie weet zie je er in de verre toekomst dus toch nog een keer wat van terug op een productieauto.

Skoda Skoda 100-serie Elektrische Auto

