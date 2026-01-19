Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Situatie VS en Groenland 'enorm ongunstig' voor Europese auto-industrie

Grote gevolgen

4
Volkswagen fabriek productie Emden Passat
Joas van Wingerden

De snel escalerende situatie rond Groenland heeft mogelijk grote gevolgen voor de Europese auto-industrie. Daarvoor waarschuwt de Duitse brancheorganisatie VDA.

Nu de Amerikaanse president Donald Trump vaart wil maken met het inlijven van Groenland tot Amerikaans territorium, komt er vanuit onder meer Europa flinke weerstand. Het gevolg: meer importheffingen vanuit de VS. De Europese autobranche houdt zijn adem opnieuw in. De Duitse brancheorganisatie VDA, stelt dat de gevolgen van de extra heffingen 'enorm' kunnen zijn.

Volgens Automotive News raamt bijvoorbeeld Volkswagen de kosten van Amerikaanse heffingen van afgelopen jaar al op 5 miljard euro en het pakt dit jaar met extra heffingen waarschijnlijk nog heftiger uit. Bij monde van topvrouw Hildegard Müller klinkt dan ook een serieuze waarschuwing. Zij roept de EU op om vooral voorzichtig te handelen. De auto-industrie is immers niet van een gering economisch belang voor Europa. "Wat nu cruciaal s, is dat Brussel met een strategische en slimme reactie komt, die tot stand komt met de landen die geraakt worden (door de extra heffingen, red.)," aldus Müller.

4 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Volvo EX60

Elektrische Volvo EX60 nu al te zien: alternatief voor XC60

Nieuws
Hyundai i10

Na 18 jaar is het bijna voorbij voor de populaire Hyundai i10

Nieuws
Hyundai i30

Hyundai i30: nieuwe 1.6 benzinemotor en niet meer als mild-hybride

Nieuws
Tanken Nederland AI

Benzine veel duurder geworden en benzineprijs blijft stijgen

Nieuws
Mercedes-Benz CLE spyshots

Mercedes-Benz CLE wordt vernieuwd

Lezersreacties (4)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.