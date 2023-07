Simca 1100 (1977) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Ooit was het Franse Simca nog heel behoorlijk vertegenwoordigd in Nederland, maar daarvoor moeten we wat decennia terug in de tijd. Begin jaren 80 hield de merknaam op te bestaan en de auto's waren ook al niet bepaald voor de eeuwigheid gemaakt. De laatste auto die hier als Simca verscheen, was de door Chrysler Europe ontwikkelde Horizon, die later als Talbot door het leven ging. Hier hebben we echter een Simca voor ons die nog wél echt puur als Simca ontwikkeld was; de 1100. De voorganger van de Horizon.

Met de 1100 toonde Simca zich behoorlijk vooruitstrevend. Het is namelijk een voorwielaangedreven compacte hatchback, dat was behoorlijk ongebruikelijk bij zijn verschijnen in 1967. Landgenoot Renault 16 ging er iets eerder met de pioniersstatus vandoor, maar Simca was er dus ook vroeg bij. Dat niet alleen; de sportieve topversie, de Simca 1100 Ti, staat algemeen te boek als de allereerste hot hatchback. Een bijzonder ding dus, die 1100, maar desondanks is hij toch behoorlijk uit het collectief geheugen verdwenen. Dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat de koets van de 1100 haast sneller uit het zicht verdween dan een snel optrekkende 1100 Ti. Roesten konden ze als de beste.

Simca's 1100 zijn tegenwoordig dan ook zeer zeldzaam en we komen ze ook in het klassiekeraanbod haast nooit meer tegen. We hebben er nu echter eentje te pakken die graag het beperkte aantal 1100's in Nederland iets wil laten stijgen. Een exemplaar uit 1977 dat nu nog zijn originele Franse platen heeft en wacht op een setje gele of donkerblauwe. Het is een 1100 GLS, een vrij compleet uitgevoerde dus, met volgens de folder noemenswaardige luxe zoals 'kuipvormige stoelen, vier volledig beklede portieren, een klokje en halogeen verstralers'. Ja ja, laat je maar verwennen.

De auto oogt (op de foto's althans) nog best oké en komt mogelijk uit het warme en droge zuiden van Frankrijk of heeft veel binnen gestaan. Het interieur ziet er ook nog best aardig uit en de opgegeven kilometerstand van 153.225 km is voor een auto van deze leeftijd bescheiden te noemen. De kilometerteller heeft overigens wel maar vijf cijfers, het is niet bekend of de onderhoudsboekjes de kilometerstand te kunnen bevestigen. Reken er hoe dan ook maar op dat er nog wel wat werk aan de auto zit. Zo is ook dit exemplaar helaas niet geheel uit de klauwen van de roestduivel gebleven en het zou zomaar kunnen dat de 1100 al een flinke tijd stil heeft gestaan. Een technische check-up is zeker aan te raden, ook als de auto direct rijdbaar lijkt. De vraagprijs is €3.750 en dat lijkt wat aan de hoge kant, maar waarschijnlijk komt er niet snel een kans om voor minder geld een vergelijkbare 1100 te kopen. Welke Simca-liefhebber meldt zich?