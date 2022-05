Shelby Mustang GT500-H is 900 pk sterke huurauto

Huurauto's zijn nou niet de auto's waar het meest voorzichtig mee omgesprongen wordt, maar laat de Shelby GT500-H er nou eentje zijn waarmee je dat absoluut wel moet doen. Ter ere van de al ruim 55-jarige samenwerking tussen Shelby en Hertz heeft eerstgenoemde de Shelby GT500 namelijk naar een nieuw niveau getild en 'm omgetoverd in een 900 pk sterk beest die je kunt huren in de VS. Dat lees je goed, iedereen kan - als je zo'n 400 dollar per dag neerlegt - een 900 pk sterke Shelby huren.

De GT500-H is niet te missen. Behalve de dikke aankleding die we van 'normale' GT500 kennen, zorgen de gouden accenten op de zwarte lak natuurlijk voor een opvallend plaatje. In de grille tref je bovendien het logo van Hertz en reken maar dat je die op meer plekken tegenkomt. Dat herinnert je er dan toch nog aan dat je een huurauto bij je hebt, al zal dat gevoel bij het intrappen van het gaspedaal snel verdwijnen. Een grotere supercharger, nieuwe intercoolers en een nieuwe luchtinlaat zorgen er onder meer voor dat de normaal al krankzinnige 770 pk van de GT500 ruimschoots voorbijgestreefd wordt. Ook staat de Shelby GT500-H op speciale aluminium wielen met banden erop die wel tegen een stootje moeten kunnen. Toch kunnen we ons zo voorstellen dat ze bij Hertz wat vaker een bandenwissel moeten doen bij de GT500-H dan bij andere huurauto's.

In totaal bouwt Shelby 25 van deze Mustang GT500-H's, waarvan het gros (19 stuks) de zwart-gouden kleurstelling krijgen. Zes stuks worden wit met gouden accenten, zoals gedemonstreerd op de open Shelby Mustang op de foto hierboven. Die cabrioversie is overigens een GT-H en geen GT500-H. Dat wil zeggen dat het een reguliere Shelby GT met andere aankleding en een sportuitlaat is. Die kun je uiteraard ook als fastback huren. Van de 'mildere' Shelby GT-H's komen natuurlijk veel meer exemplaren beschikbaar bij Hertz dan van de GT500-H. Het huren hiervan kost zo'n 100 dollar per dag.

Het is zeker niet voor het eerst dat Shelby de Mustang speciaal aanpakt voor Shelby. Dat gebeurde in 2016 voor het laatst en ook de eerste retro-Mustang was er als Shelby GT-H. De eerste keer dat het gebeurde, was in 1966. Toen met de iconische Shelby Mustang GT350.