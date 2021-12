Shelby GT500KR is krachtigste productie-Mustang ooit

De letters 'KR' achter 'GT500' zijn niet geheel onbekend. De letters staan voor 'King of the Road' en verschenen in 1968 voor het eerst op de Shelby GT500. In 2008 bracht Shelby de GT500KR opnieuw uit, destijds met 540 pk de snelste productie-Mustang ooit. Het neusje van de zalm op Mustang-gebied keert nu dus weer terug. Aangezien de 'gewone' Shelby GT500 al 770 pk op zijn achterwielen loslaat en de vorig jaar onthulde Signature Edition 811 pk aan supercharger-spieren heeft, lag de lat hoog voor de KR. Met een vermogen van 'meer dan 900 horsepower' (912 pk) staat hij echter ruim bovenaan de pikorde. Dat vermogen trekt hij uit een 5,2-liter V8 met een maar liefst 3,8-liter grote supercharger. Alleen tuner Hennessey weet dat getal nog te overtreffen.

Verder monteert Shelby een verbeterd koelsysteem voor de enorme supercharger en krijgt de KR ook een cat-back uitlaatsysteem van Borla mee. Daarnaast is ook de aandrijfas verstevigd om de enorme bonk oerkracht uit de V8 de baas te kunnen zijn. In uiterlijk opzicht verschilt de GT500KR niet eens zo heel veel van de standaard GT500. Het uitlaatsysteem is extremer en de spoiler is een soort grote 'Gurney flap', in tegenstelling tot de meer traditionele spoiler van de GT500. Ook krijgt de KR een koolstofvezel motorkap en speciale wielen mee. Om naar de buitenwereld geen twijfel te laten bestaan over het feit dat jij in de krachtigste straatlegale Shelby ooit rondrijdt, staan de KR-letters in de striping op de flanken.

Van de nieuwe Shelby GT500KR bouwt Shelby slechts 225 exemplaren voor modeljaar 2022. Overigens kun je als GT500-eigenaar de KR-kit ook achteraf laten monteren op je Mustang, maar Shelby biedt slechts 60 van die conversies aan. De GT500KR moet in de Verenigde Staten omgerekend €113.063 opbrengen. Dat is een flinke meerprijs ten opzichte van de reguliere GT500, die voor omgerekend €64.446 in de showroom staat. Overigens is de ombouw van een GT500 naar een KR met een prijs van omgerekend €48.617 niet heel veel goedkoper. In Nederland hoeven we vanzelfsprekend niet te rekenen op de komst van de KR.