Senova X25 – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Je kijkt er snel overheen in het hedendaagse autolandschap, maar deze witte crossover is toch echt anders dan alle anderen. Het gaat om een Senova X25 en de grote vraag is hoe hij hier terecht is gekomen.

Senova was een merk van het veel bekendere BAIC Motor, en BAIC is ook wat er op de achterklep van deze auto prijkt. Toch is het officieel een Senova, het merk achter het raadselachtige logo op de voor- en achterzijde.

Senova bestond van 2012 tot 2020 en leverde in die tijd een reeks modellen onder een naar goed Chinees gebruik voor Europeanen volstrekt onlogische brij aan letter-cijfercombinaties. Deze X25 was overduidelijk een compacte SUV en verscheen in 2015 op de Chinese markt.

Dit exemplaar komt uit 2017 en is net als al zijn benzinegestookte modelgenoten voorzien van een 1,5-liter viercilinder van Mitsubishi. Hij deelt die motor en naar verluidt ook zijn platform met de Mitsubishi Colt van 2002 en Smart Forfour van 2004, waarbij het niet onbesproken kan blijven dat zo'n vrij zeldzame Forfour op de foto's naast de X25 staat geparkeerd. Toeval, of hebben we hier met een liefhebber van dit platform te maken?

ASX te stoer

De Mitsubishi-techniek is ook op een andere manier toevallig, want qua uiterlijk doet de Senova ons vooral rond de zijruitpartij en vanwege de vouw in de flank aan de Mitsubishi ASX denken. Daarmee lijkt de X25 de ideale auto voor wie een ASX toch echt te stoer en te goed in verhouding vindt, als zulke mensen bestaan. De compacte Chinees staat ogenschijnlijk met minimaal zelfvertrouwen op zijn net even te kleine wieltjes, al doen de plastic randen rondom die wielen nog hun best om er wat van te maken. Voor de duidelijkheid: de overeenkomsten met een ASX zijn puur toeval.

De grote vraag is natuurlijk hoe zo’n auto hier terechtkomt. Chinese import zien we hier maar zelden (maar niet nooit) en is naar verluidt ook zeer lastig uitvoerbaar, nog los van de vraag waarom iemand een kleine budget-SUV zou willen ophalen of meenemen. Het korte en ietwat flauwe antwoord op de vraag lijkt te zijn ‘via Duitsland’, want dat is waar de plaathouder aan de achterzijde vandaan komt. Verder blijft het gissen, maar vanwege zijn uniekheid en ongetwijfeld bijzondere verhaal heeft deze BAIC/Senova zijn plekje in deze rubriek hoe dan ook verdiend.