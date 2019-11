Senator VS aan Tesla: ‘schakel Autopilot voorlopig uit’

Nu is het nog mogelijk om je Tesla te foppen en de auto te laten denken dat je aan het opletten bent, terwijl Autopilot is ingeschakeld. Dat schijn je te kunnen doen door iets zwaars aan het stuurwiel te hangen. Markey kwam dit trucje op het spoor via YouTube, zag zelfs mensen slapen achter het stuur van hun EV en trekt aan de bel. Niet gek, want de afgelopen jaren gebeurden er in de Verenigde Staten minstens drie dodelijke ongelukken waarbij Autopilot een rol speelde.

De senator vindt nu dat Tesla Autopilot moet uitschakelen tot het merk een oplossing heeft voor het probleem. De NHTSA, een verkeersveiligheidsinstantie in de VS, heeft laten weten dat het Tesla gaat aanspreken. Het merk van Musk wijst erop dat chauffeurs hun handen altijd aan het stuur moeten houden, maar in de praktijk doet menig Tesla-rijder dat niet. De oplossing is volgens Markey simpel: zorg ervoor dat Autopilot niet meer gebruikt kan worden totdat het onmogelijk is om het systeem op een onveilige manier te gebruiken. Het is nog even afwachten of Tesla hierin meegaat.