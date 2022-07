Sebastian Vettel vertrekt na dit jaar uit Formule 1

Als donderslag bij heldere hemel komt Sebastian Vettel op zijn gloednieuwe officiële Instagram-account met het nieuws dat hij na dit seizoen stopt als Formule 1-coureur. Vettel (35) geeft in een videoboodschap aan dat hij zich vooral meer wil richten op zijn familie. De Duitse coureur is getrouwd en heeft drie kinderen en hij wil meer tijd met hen doorbrengen. Daarbij laat hij in enigszins cryptische bewoording weten dat klimaatverandering hem ook beweegt om de F1 te verlaten. Vettel liet al vaker doorschemeren dat hij hier steeds meer mee bezig is en het hem steekt hoeveel uitstoot zijn reizen voor de Formule 1 maar ook de sport zelf veroorzaakt.

Aan het einde van dit jaar komt er dus een einde aan een Formule 1-carrière waar nog lang op teruggekeken zal worden. Sebastian Vettel heeft geschiedenis geschreven in de sport. Niet alleen is hij met zijn vier wereldtitels en 53 overwinningen één van de succesvolste F1-coureurs aller tijden, ook was hij in 2007 bij zijn eerste GP-winst de jongste winnaar ooit en hij geldt nog altijd als de jongste wereldkampioen ooit.

Zijn grootste succes behaalde Vettel bij het Formule 1-team van Red Bull Racing, waarmee hij vier jaar op rij kampioen werd. Daarna volgde een periode met wisselend succes bij het team van Ferrari, waar Vettel zijn droom om net als idool Michael Schumacher kampioen met dat team te worden najoeg. Dat lukte helaas niet en in 2020 stapte hij over naar het team van Aston Martin. Hoewel hij daar bij vlagen laat zien wat hij nog in huis heeft, zijn de resultaten nog slechts een schim van wat Vettel eerder bereikte.

Of we Vettel ooit nog in de racerij terugzien, is nog zeer de vraag. Hij geeft aan zich nu op 'andere interesses' dan de F1 te willen richten, voornamelijk op privégebied. Het is nog niet bekend wie hem zal vervangen bij het Formule 1-team van Aston Martin.