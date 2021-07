Seats compacte EV - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Nu ID3-broertje Born volgens de officiële lezing definitief is voorbehouden aan Cupra, blijft Seat achter zonder elektrisch MEB-model. Uiterlijk in 2025 komt daarin verandering, want dan arriveert een compacte elektrische SUV op die basis in de Seat-showrooms.

De merkenstrategie van Volkswagen blijft soms wat ondoorgrondelijk. De eerste Seat op het elektrische MEB-platform zou jarenlang de al in conceptvorm gepresenteerde (El-)Born worden, maar die auto werd op het laatste moment toch maar doorgeschoven naar - en voorbehouden aan - het sportieve broertje Cupra. Daar eten ze bij Seat natuurlijk geen boterham minder om, want Cupra en Seat zijn twee merken van één divisie. Toch is het opvallend, aangezien Seat het volumemerk is en de Born, afgezien van zijn sportieve koetsje, weinig met Cupra’s oude ‘core-business’ van doen heeft. Hoe het ook zij: voor Seat wacht kennelijk een andere elektrische toekomst. Die komt in de vorm van een kleine, elektrische SUV die op hetzelfde modulaire EV-platform rust, maar duidelijk ónder de Volkswagen ID3 en de Cupra Born in de markt wordt gezet. Dat is opmerkelijk, deze twee C-segmenters vormen op het moment van schrijven de ondergrens van de rap uitdijende MEB-vloot.

Het is echter geen geheim dat er op termijn ook modellen in het B-segment volgen. De vergelijking met de Volkswagen T-Cross en Seat Arona lijkt meer op zijn plek dan die met de Polo en de Ibiza, want de nieuwkomer wordt een echte SUV. Dat weten we dankzij de teaserplaat die Seat onlangs liet zien, een schets waarop onze digitale tekenaar vervolgens de auto op deze illustraties baseerde. De nog naamloze Seat-EV heeft een andere vorm dan de MPV-achtige Born. Zo is er een duidelijke knik tussen de voorruit en de ‘motorkap’, waaronder uiteraard niet echt een motor huist. De zijruitpartij kiest halverwege het achterportier nadrukkelijk de weg omhoog en het in contrastkleur gespoten dak is ongetwijfeld ook over een paar jaar nog helemaal hip. Het SUV-gedeelte wordt verzorgd door relatief grote wielkasten met daarin forse wielen, die zo ver mogelijk op de hoeken van de auto zijn geplaatst. Dat levert een stevige bijdrage aan het maximaliseren van de beschikbare interieurruimte. Zoals een ID3 wat betreft ruimte vergelijkbaar is met een Passat, moet deze kleine SUV de exterieurmaten van een Arona combineren met de binnenruimte van - ongeveer dan – een Ateca.

Bouwstenen

Die efficiënte indeling is natuurlijk ook te danken aan de eigenschappen van het EV-platform zelf. MEB betekent immers een basis die speciaal voor elektrische modellen is bedoeld. Zoals gebruikelijk in deze categorie, zorgt een in de bodem verwerkt accupakket voor een laag zwaartepunt, weinig ruimteverlies en maximale stroomopslag. De aandrijving geschiedt door een elektromotor op de achteras en daar blijft het vermoedelijk ook bij voor dit kleinste model. Vierwielaandrijving door toevoeging van een tweede elektromotor kan, maar maakt zo’n auto vermoedelijk al snel erg duur. Bovendien is een achterwielaandrijver efficiënter en komt de auto zo verder op een kleinere accu. Dat de accucapaciteit en het vermogen net zo variabel zijn als het modulaire platform zelf, bewijst Volkswagen door minimale verschillen aan te brengen tussen de aandrijflijnen van de ID3 en de ID4. Op 45 kWh komt de basis-ID.3 al 349 km ver volgens de WLTP-cyclus, dus reken op zeker 380 km voor een compactere Seat met die accu. Dat laat ruimte voor een kleiner en goedkoper exemplaar, ongetwijfeld van rond de 40 kWh. Ook voor een minder krachtige elektromotor lijkt nog wel plek, want met de huidige basis van 150 pk is een B-segmenter riant voorzien. Zo voegt de Volkswagen Group gaandeweg niet alleen modellen, maar ook bouwstenen toe aan zijn modulaire EV-aanbod.

Volkswagen en Skoda

Natuurlijk blijft de elektrische Seat niet alleen. Reken zeker op een Volkswagen-variant, die naar verwachting ID.2 gaat heten en buiten de techniek ook een deel van zijn koetswerk met de Seat-basis deelt. Ook bij Skoda past een model als dit mooi in de line-up, zij het naar goede traditie met een iets ruimer koetswerk eromheen. Zelfs een Cupra-versie lijkt logisch, want buiten de ‘eigen’ modellen biedt dat sportiever georiënteerde merk toch vooral aangepaste Seats aan. Wel verwachten wij dat deze keer Seat het spits afbijt. De eerdere teaser hint daar al naar, maar Seat is gezien de eerdere besluiten ook het merk dat het hardst smacht naar zo’n MEB-model. Helaas moeten de Spanjaarden nog wel even geduld hebben, want de kleine elektrische SUV wordt niet voor 2025 verwacht.