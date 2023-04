Seat viert 40 jaar in Nederland nu ook met zijn SUV's

Seat is dit jaar alweer 40 jaar in Nederland en vierde dat eerder al met de 4.OH!-uitvoering van de Seat Ibiza. Daar blijft het niet bij; nu zijn ook de Seats Arona, Ateca en Tarraco als 4.OH aangekleed.

Het is voor velen een mijlpaal waar je even van schrikt: 40 jaar worden. Zo ook voor Seat Nederland, dat erbij stilstaat met de slogan 'The big Four OH!'. Dat feestje begon in februari met de Ibiza en nu gaat het op vergelijkbare wijze verder met de SUV's van Seat. Dat wil zeggen dat ook de Seats Arona, Ateca en Tarraco onder meer een reeks zwarte accenten toebedeeld krijgen.

Op de hoogpotige Seat bestaan de extra's uit zwarte merkemblemen in de grille en op de achterklep en een zwarte sierlijst op de achterklep. Ook krijgen ze hoogglans zwarte wielen, bij de Arona zijn dat 18 inch exemplaren, bij de Ateca 19 inch en bij de Tarraco 20 inch. Ook krijg je bij de 4.OH-behandeling een setje speciale vloermatten. Daar blijft het bij, dus het is wat minder uitgebreid dan bij de Ibiza. Verder is de puur uiterlijke aankleding te bestellen bovenop iedere uitvoering. Het kost bij de Arona €499, bij de Ateca €799 en bij de Tarraco €999.