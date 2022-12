Seat Terra (1989) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

AutoWeek-forumgebruiker CitroenAZU zag deze Seat Terra uit 1989 staan en maakte er wat foto's van. Geheel terecht, want het mini-bestellertje is in Nederland een ware zeldzaamheid. Deze is al helemaal bijzonder, want hij is nog bij zijn eerste eigenaar!

Even opletten: de Seat Terra is de bestelwagenversie van de Seat Marbella – een Fiat Panda met een Seat-badge – en de voorloper van de Seat Inca, een gerebadgede Volkswagen Caddy. Laatstgenoemde kwam als Volkswagen én als Seat in 1996 op de markt, hetzelfde jaar als waarin de Seat Terra uit productie ging. Na een carrière van ruim zestien jaar was het klaar voor het bestelbroertje van de Seat Marbella, die tot aan zijn facelift (in 1986) overigens Seat Trans heette. Ook de Seat Marbella heette voor de 1986-facelift anders: simpelweg Seat Panda.

Van de Fiat Panda bestond trouwens ook een 'busje', de Panda Van, maar dat was een 'reguliere' Panda met een kleine uitbouw aan de achterkant. Het Fiat-gamma kende nooit een echte besteller als de Seat Terra, met een daadwerkelijk andere koets en een enigszins volwassen laadruimte. Enigszins, want de Seat Terra was nog altijd nauwelijks groter dan een reguliere Panda. Volgens het kenteken weegt de auto dan ook 735 kilo leeg, maar zo'n 30 kilo meer dan een Panda of Marbella.

Bloed, zweet en tranen

De door CitroenAZU gespotte Terra komt uit 1989 en is er dus een van na de facelift, anders had hij ook Trans geheten. In dat jaar werd de auto gekocht door dezelfde persoon die vandaag de dag nog altijd de (zakelijke) eigenaar is van het kleine bestellertje. Op het oog ziet die er nog prima uit, maar de apk-historie doet vermoeden dat de Terra naar alle waarschijnlijkheid best wat bloed, zweet en tranen heeft gekend tijdens zijn recente historie. De laatste vijf apk-keuringen waren samen namelijk goed voor 23 meldingen van gebreken.

De moed is de eigenaar daardoor niet in de schoenen gezakt: de Terra rijdt nog altijd rond en hoeft nu hij meer dan dertig jaar oud is maar één keer per twee jaar voor een apk-keuring. Hij zal – tenzij hij een onfortuinlijk ongeluk krijgt – daardoor nog zeker tot half 2024 op de Nederlandse wegen te zien zijn. Aan de techniek zal het niet snel liggen: we vermoeden dat de slijtage-onderdelen door zijn trouwe baasje wel zullen blijven worden vervangen en de vertrouwde 100 series-motor van Fiat blijft er met zijn 39 pk bijkans tot in de eeuwigheid aan sleuren. Verder is het zonder meer een auto in de categorie 'wat er niet op zit, kan ook niet kapot', dus kan de eigenaar betrekkelijk zorgeloos zaken blijven doen met de sympathieke Seat onder de kont. Mooi werk!

We danken CitroenAZU voor het uploaden van de foto's.