Seat stopt als traditioneel automerk

Het hing al even in de lucht, maar nu is het bevestigd: na dit decennium is Seat geen autofabrikant meer. In een persbericht maakt het Spaanse merk wereldkundig dat het na 2030 stopt met auto's verkopen en anderszins doorgaat als aanbieder van mobiliteit. Tot het zover is, blijft het merk auto's met verbrandingsmotoren en plug-in hybride-aandrijflijnen bouwen. Daarom is het nu nog druk met het 'vernieuwen' van modellen Ibiza, Leon en Arona. Of dat betekent dat we nog nieuwe generaties van die modellen gaan zien of dat de huidige verschijningsvormen stevige opfrisbeurten krijgen, is vooralsnog onduidelijk. De Ateca en Tarraco lijken op de kortere termijn in ieder geval al te verdwijnen.

Seat geeft weer na 2030 wel te blijven bestaan, als ontwikkelaar van duurzame mobiliteitsconcepten en elektrische deelvoertuigen. Ook gaat het merk zich bezigen met de circulariteit van de Spaanse auto-industrie door de materialen van gebruikte auto's te recyclen voor de bouw van nieuwe voertuigen. Daarnaast is het merk betrokken bij de productie van de vier compacte elektrische auto's van andere merken binnen de Volkswagen-groep, die gebouwd worden in het Spaanse Martorell.