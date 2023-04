Seat Ronda (1985) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Seat is dit jaar alweer 40 jaar in Nederland en het begon hier ooit met de Ronda. Nou mag je anno 2023 alleen wel heel goed opletten wil je er nog zo eentje tegenkomen. Deze lichtblauwe Seat Ronda is er in elk geval nog!

We zullen je het vergeven als de Seat Ronda heel ver weggezakt is in je geheugen of daar zelfs helemaal niet (meer) te vinden is. Wanneer kom je nou nog een Ronda tegen? Volgens onze gegevens zijn er nog geen 30 stuks met een actief kenteken over in Nederland. Dat maakt deze spot van AutoWeek-forumlid RDW dus behoorlijk speciaal. Die kwam dit lichtblauwe exemplaar zomaar op een openbare parkeerplaats tegen.

Even tijd voor een opfrisser. De Seat Ronda was een bijzonder model om verschillende redenen. Het was om te beginnen het eerste officieel door Seat in Nederland geleverde model. Daarnaast was het ook nog eens het eerste model dat Seat uitbracht na de breuk met Fiat. Dat klinkt spannender dan het was, want de Ronda was in wezen niet veel meer dan een wat aangepaste Seat Ritmo, wat op zijn beurt weer een door Seat in licentie gebouwde Fiat Ritmo was. Seat moest de Ritmo omdopen en aanpassen na de boedelscheiding met Fiat en kwam toen met deze Ronda, die overigens volgens Fiat nog veel te veel op de Ritmo leek. Oordeel zelf.

Hier staat een bijzonder stukje Seat-geschiedenis dus. Dat wist de vorige eigenaar kennelijk ook, of er was een andere reden om er niet makkelijk afstand van te doen, want die hield de Ronda 1.5 GLX maar liefst van 1987 (mogelijk zelfs vanaf nieuw) tot 2021 in bezit. Dat is nog eens lang met je spullen doen! De huidige eigenaar heeft hem dus uit een warm nestje gehaald. Zo op basis van de foto's lijkt de Ronda geen al te zwaar leven achter de rug te hebben gehad, wel zijn er hier en daar wat zaken op de auto verschenen waarmee hij niet nieuw de showroom is uitgerold. Dat zullen we hem vergeven. Hij is er maar mooi en lijkt nog wel even op de weg te kunnen blijven. Leuk!