Seat neemt eerste elektrische auto mee naar Genève

Een naam heeft de elektrische Seat nog niet, maar dat zal ongetwijfeld binnenkort volgen als we wederom een teaser of de complete auto krijgen voorgeschoteld. Wat we nu zien, is in ieder geval typisch ‘Seat nieuwe stijl’. Dat betekent dat er veel overeenkomsten zijn met het ‘Cupra nieuwe stijl’ waar we onlangs in de vorm van de Formentor mee kennismaakten.

Op de duistere plaat lijkt een sportief aangeklede hatchback staan, met de dakspoiler en stevig aangezette bumper die bij zo’n hatchback horen. De doorlopende achterlichtpartij kennen we van de Tarraco en zal onder meer ook de nieuwe Leon sieren.

De elektrische Seat staat uiteraard op het MEB-platform van de Volkswagen Groep. Die technische basis zal op korte termijn worden gebruikt voor een breed scala aan compacte elektrische voertuigen en draagt onder meer ook de Volkswagen I.D. ‘Neo’.

Met die basis is de Seat die we in Genève zullen zien technisch al bijna klaar voor serieproductie en dat is ook niet verwonderlijk, want Seat wil al volgend jaar een elektrische compacte middenklasser in z’n gamma opnemen. Verwacht dus een concept-car die nadrukkelijk een voorbode is van wat er binnenkort ‘gewoon’ bij de Seat-dealer staat.