Seat Mii Electric krijgt prijs

De Seat Mii Electric krijgt een Nederlandse basisprijs van €23.400. Daarmee is hij €110 duurder dan de soortgelijke Skoda Citigo-e iV en €1.830 goedkoper dan de Volkswagen e-Up. In de bodem verwerkt Seat net als bij de Tsjechische en Duitse EV’tjes een 36,8 kWh accupakket. De elektromotor is goed voor 83 pk en 210 Nm. Dit zorgt voor een elektrische actieradius van 260 kilometer. Een sprint vanuit stilstand naar de 50 neemt 3,9 seconden in beslag. Over sprinttijden tot de snelheid van 100 km/h houdt Seat zijn lippen voorlopig nog op elkaar, maar de Skoda doet er 12,5 seconden over. De topsnelheid bedraagt 130 km/h.

De gestekkerde Mii krijgt standaard automatische airconditioning, verkeersbordenherkenning en DAB+ radio met een 5-inch kleurenscherm. Snelladen is daarnaast ook altijd mogelijk (DC 40 kW). Daarmee zitten de batterijen van de Mii binnen een uur weer tot 80 procent vol. De luxere ‘Plus’-uitvoering krijgt standaard een licht- en regensensor, multifunctioneel stuurwiel, verwarmbare sportstoelen en een verwarmbaar voorruit. Voor de buitenkant heeft Seat 16-inch lichtmetalen wielen en donker getinte ramen in petto. De meerprijs voor dit pakket bedraagt €1.500. De bijtelling is volgens Seat €56.

De eerste Mii’s Electric betreden begin volgend jaar de Nederlandse showrooms.