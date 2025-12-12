Ga naar de inhoud
Seat Ibiza en Arona krijgen frisse toet en verse prijslijst: vanaf € 23.990

Lekker normaal

Seat Ibiza Seat Arona
  • Nieuws

De Seat Ibiza en Seat Arona speelden de laatste jaren maar een kleine rol in het Nederlandse autolandschap, maar zijn nu terug met een frisse blik en een nieuwe prijslijst. Het feest begint bij €23.990, maar wel tijdelijk.

De gefacelifte versie van de Seat Ibiza en Seat Arona noemen we in één adem, en niet zonder reden. In de eerste plaats doet Seat dit zelf ook, in de tweede plaats zijn de lage Ibiza en de wat hogere Arona technisch nagenoeg identiek en in de derde plaats krijgen ze gelijktijdig een min of meer identieke facelift, die in beide gevallen een weinig revolutionair doch duidelijk zichtbaar veranderd frontje brengt. Sinds onze eerdere berichtgeving hierover en een eerste rijtest met de Ibiza weet je daar als het goed is alles van, dus vandaag gaat het om de prijzen.

En die zijn naar hedendaagse maatstaven best vriendelijk. De Ibiza heb je zelfs al vanaf €23.990, al is dat wel een tijdelijk aanbod. Voor dat geld krijg je een Ibiza met de uitrusting van de Style, maar dan met alarm en voor flink minder geld dan normaal. De ‘Style Plus’ is qua prijs dus een ‘Style min’, en dat lijkt ons goed nieuws. Private leasen kan trouwens ook, en kost je in het allergunstigste geval (en dat wil je hoogstwaarschijnlijk niet) €299 per maand.

Seat Ibiza

Een directe vergelijking met de voorganger maken is hier wel lastig, omdat die voorganger in basistrim werd aangedreven door een 80 pk sterke turboloze motor. De nieuwste Ibiza heeft altijd een turbomotor en levert daarmee minimaal 95 pk, al kan 115 pk in combinatie met een automaat ook. Dan ben je wel veroordeeld tot een ruimer uitgeruste versie en kost de Ibiza dus minimaal €29.990. Daar waar we de oude prijzen konden vinden, hebben we ze voor het overzicht in onderstaande prijzentabel geplaatst.

Ibiza
MotorVermogenVersiePrijsOude prijs
1.0 TSI95  pkReference€ 24.990
Style Plus€ 23.990
Style€ 27.490€ 26.390
Style Business Connect€ 27.990€ 26.890
FR Business Connect€ 30.490€ 30.390
1.0 TSI115 pk/DSGStyle Business Connect€ 29.990€ 28.890
FR Business Connect€ 32.490€ 32.390

Arona

Seat Arona

Seat Arona: van achteren nauwelijks anders.

De prijslijsten van de Ibiza en de Arona zijn zo identiek, dat we ze zelfs in één tabel hadden kunnen plaatsen. Los van de Ibiza Style Plus zijn alle uitvoeringen hetzelfde en afhankelijk van de versie is het prijsverschil zo’n €4.000 tot €4.500. Zie voor het complete overzicht de tabellen hieronder. Bij de Arona hebben we helaas geen oude prijslijst kunnen vinden, maar in vergelijking met concurrenten zijn de prijzen zonder meer concurrerend. Een Captur of Yaris Cross is in basis bijvoorbeeld flink duurder, al is daarmee niet gezegd dat uitrusting en andere eigenschappen helemaal vergelijkbaar zijn. Dat zoeken we wellicht in de toekomst nog eens uit in een dubbeltest.

Arona
MotorVermogenVersiePrijs
1.0 TSI95  pkReference€ 27.990
Style€ 31.490
Style Business Connect€ 32.490
FR Business Connect€ 34.990
1.0 TSI115 pk/DSGStyle Business Connect€ 34.490
FR Business Connect€ 36.990

De standaarduitrusting van de Ibiza en Arona lijkt na een snelle blik op de prijslijst gewoon in orde. Zo krijgen ze altijd airco, cruise control en Android Auto/Apple Carplay mee en word je vanaf de Style al getrakteerd op automatische climatecontrol met 2 zones en een draadloze telefoonlader.

Als occasion

Als dat nieuwe neusje je niet zoveel kan schelen, is het natuurlijk altijd nog een optie om in een jong gebruikte Ibiza of Arona te stappen. In onze eigen occasionhoek treffen we met de criteria 'vanaf 2023' en 'tot 30.000 kilometer' maar liefst 352 Ibiza's aan, met prijzen die beginnen rond de 15 mille. Bij de Arona heb je met deze criteria keuze uit 180 exemplaren en kost de goedkoopste met zo'n lage kilometerstand €17.900.

Plaats een reactie
Seat Arona Seat Ibiza

