Seat Ibiza - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De huidige Seat Ibiza loopt alweer even mee en met het oog op de mogelijke verdwijning van Seat als traditioneel automerk zou het goed kunnen dat dit model geen opvolger krijgt. Daarmee zou de Ibiza zich zomaar in het rijtje van de Kia Rio, Ford Fiesta en Audi A1 kunnen voegen - stuk voor stuk verdwijnende B-segmenters. Vooralsnog kun je echter gewoon een Ibiza bestellen en wel voor vanaf €23.250. Eens kijken wat het model voor dat geld te bieden heeft.

Seat Ibiza Reference, €23.250

Seat zegtg nog zeker tot 2030 auto's met verbrandingsmotoren en hybride-aandrijflijnen te willen verkopen, maar het zou ons niks verbazen als de huidige Seat Ibiza - die op de markt kwam in 2017 - geen opvolger krijgt. Zes jaar na zijn introductie is de huidige generatie van de Ibiza nog gewoon te bestellen, maar gezien zijn leeftijd ligt het in lijn der verwachting dat de auto ergens volgend jaar ophoudt te bestaan. Het zou niet de eerste B-segmenter zijn die dat lot wacht.

Een vervanger ontwikkelen is immers een dure aangelegenheid en als zodanig in hedendaagse tijden mogelijk onvoldoende lucratief. Er gaan geruchten dat de Volkswagen Polo ook geen conventioneel aangedreven opvolger krijgt, dus daarmee een technische basis - en dus ontwikkelingskosten - delen zit er waarschijnlijk niet in voor de Ibiza. Of dat betekent dat de compacte Seat in zijn (aangepaste) huidige verschijningsvorm nog veel langer mee mag? Wie weet. Maar wie een moderne Ibiza wenst en het zekere voor het onzekere wil nemen kan beter op de korte termijn een bestelling plaatsen, en dat vergt momenteel minstens €23.250. Of je voor dat geld een goede aanbieding in huis haalt?

Karige motorisering

Wel, op motorisch vlak begint het karig. De Reference-geheten instapper beschikt over een 80 pk 1-liter driecilinder-zonder-turbo gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De 1.111 kg wegende Ibiza zou daarmee in 15,3 seconden naar de 100 km/h moeten kunnen sprinten - naar hedendaagse maatstaven niet bepaald vlot.

Ook het uiterlijk van een basic Seat Ibiza laat wat te wensen over. De auto heeft weliswaar meegespoten deurgrepen en spiegelkappen, maar rolt wel op 15-inch stalen wielen met wieldoppen en heeft voor en achter conventioneel ogende lichtunits, waarbij de exemplaren vóór wel met led-techniek zijn uitgerust. De rode unilak is de enige gratis kleur, terwijl metallic tinten - allemaal grijstinten - €760 extra vergen. Een witte unilak kan ook en heeft een meerprijs van €365.

Aan de binnenzijde zorgen lichtkleurige en oranje elementen voor enige frivoliteit, terwijl de stoelen bekleed zijn met een simpele zwarte stof. Het stuur is weliswaar voorzien van een leren bekleding en een zwik knopjes, maar de instapper is van binnen wel te herkennen aan een stoffen (in plaats van leren) pookschoen, plastic handremgreep en het ontbreken van een middenarmsteun.

Een stapje hogerop

Wel vind je in het interieur bedieningselementen voor de airco en cruisecontrol, want die voorzieningen zitten er beide op. Ook biedt het infotainmentsysteem-met-touchscreen toegang tot Apple Carplay en Android Auto en huist achter het stuur een 8-inch digitaal instrumentarium (10-inch is een optie). Over enige vorm van parkeerhulp beschikt de instap-Ibiza niet, en ook een licht- en regensensor ontbreken. Daarbij is de instapper de enige die slechts vier speakers heeft, bij een uitrustingsniveau hoger zijn het er minstens zes.

Dat niveau heet 'Style' en voegt voor een meerprijs van €400 lichtmetalen 15-inch wielen, middenarmsteun, parkeersensoren achter en twee speakers aan de instapper toe. De precies €25.000 kostende 'Style Business Connect', het derde uitrustingsniveau, doet daar nog een turbo (voor 95 pk en meer koppel), parkeersensoren vóór en automatische airco bij, alsmede een groter digitaal instrumentarium, verwarmbare voorstoelen, sportiever gevormd stuur, draadloze telefoonlader en privacyglass.

Die laatste, de Style Business Connect, is dan ook de uitvoering die het meeste waar voor zijn geld lijkt te bieden. De basics zitten er bij de instapper weliswaar ook op, maar voor een bescheiden meerprijs van €1.750 is het heel wat meer - niet in de laatste plaats door het beter bruikbare en grotere koppel van de turbomotor. Voor €25.000 heb je daarmee best een complete Ibiza.

Wat vind jij; is de Ibiza nog altijd een welkome aanvulling op de compacte klasse, of kan hij je met zijn uitrusting niet meer overtuigen?