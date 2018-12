Seat geeft prijzen Tarraco vrij

6 december is prijzendag bij importeur Pon. Later vandaag verwachten we de prijslijst van de Volkswagen T-Cross, maar eerst wordt de Seat Tarraco van prijsstickertjes voorzien.

De Tarraco vult de Arona en Ateca naar boven aan en is daarmee straks de grootste SUV in de Seat-showrooms. Seat hanteert twee uitrustingsniveaus en de namen daarvan zijn geen nieuws voor de kenners: Style en Xcellence. De Style is daarvan de eenvoudigste en die is standaard voorzien van onder meer zeventien inch lichtmetalen wielen, led-koplampen, virtual cockpit, Media System Plus, automatische airconditioning, keyless go, licht- en regensensoren, parkeersensoren achter en veiligheidssystemen als Front Assist met fietsherkenning en rijbaanhulp.

Voor meer luxe reserveer je 2.650 extra en dan krijg je de Xcellence: negentien inch lichtmetalen wielen, dakrails chroom (i.p.v. zwart), donkere ruiten achter en een diffusor met uitlaatsierstukken. Behalve keyless go heeft de Xcellence ook keyless entry. Vanbinnen heeft de Xcellence een combinatie van stof en alcantara. Om het parkeren eenvoudig te maken heeft de meest luxe Tarraco Park Assist (automatisch inparkeren, parallel en haaks), parkeersensoren rondom en achteruitrijcamera. De achterklep open je door een zwieper met je voet en ook adaptieve cruise control hoort tot het standaardpakket. De Seat Tarraco is leverbaar als vijf- en zevenzits. De extra zitrij kost 925 euro.

De leveringen beginnen met twee motoriseringen. Instapper is de 1.5 TSI met handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving. Als Style kost die 37.950 euro, de Xcellence 40.600. De 2.0 TDI heeft eveneens 150 pk en kost handgeschakeld (ook een zesbak) en voorwielaangedreven 43.300 als Style en 45.950 in Xcellence-trim.

Deze vier uitvoeringen zijn per direct te bestellen en de leveringen beginnen kort na de jaarwisseling. Meer smaken volgen later. Zo heeft Seat een 2.0 TSI met 190 pk en een 2.0 TDI met datzelfde vermogen in de planning. Beide krijgen standaard een zeventraps DSG-automaat en 4Drive vierwielaandrijving. Prijzen van deze twee zijn nog niet bekend. In 2020 komt er een plug-in hybride Tarraco.