Seat el-Born kruipt door de nacht

De Volkswagen ID.3 is de eerste EV van de Volkswagen Groep die in de basis als elektrische auto is ontwikkeld, maar het zal zeker niet de laatste zijn. Seat krijgt er een evenknie van, de el-Born die op deze foto's een nachtelijke testronde doet.

De Seat el-Born beleefde zijn debuut begin dit jaar tijdens de Autosalon van Genève als concept-car, maar dat studiemodel evolueert volgend jaar tot een productiemodel. Net zoals de Golf binnen de Volkswagen Groep broertjes heeft in de vorm van onder andere de Seat Leon en Skoda Octavia, krijgt ook Volkswagens elektrische ID.3 een aantal technisch identieke familieleden. Zoals de productieversie van de el-Born.

De vorm van dit ingepakte studiemodel, dat hier wordt ingezet voor het testen van het remsysteem, komt duidelijk overeen met die van de ID.3. Het is dan ook geen verrassing dat de Spaanse EV onderhuids van hetzelfde modulaire MEB-platform gebruikmaakt als de ID.3. Reken op een in de bodem gemonteerd accupakket dat in diverse formaten (45 kWh, 58 kWh en 77 kWh) leverbaar wordt. Van de elektromotor komen, evenals bij de ID.3, verschillende versies op de markt. De ID.3 is er immers met een 150 pk en met een 204 pk elektromotor. In alle gevallen drijft die de achteras aan.

De el-Born, de definitieve naam staat overigens nog niet vast, zal net als de ID.3 zo'n 4,25 meter lang zijn. De grote troef is de interieurruimte die ontstaat door de lange wielbasis van 2,77 meter. Daarmee is de el-Born marginaal korter dan een vijfdeurs-Leon, maar de interieurruimte - minus de bagageruimte - is vergelijkbaar met die van pak 'm beet een Passat. Volkswagen gaat de Seat el-Born produceren in Zwickau. Een publieksdebuut verwachten we in het eerste kwartaal van volgend jaar.