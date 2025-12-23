Ga naar de inhoud
Seat biedt voortaan tot acht jaar garantie op alle modellen

Van vier naar maximaal acht

Seat Leon
Lars Krijgsman

Seat voegt zich bij het groeiende aantal merken dat garantietermijn flink oprekt. Per 1 januari biedt het op al zijn modellen tot acht jaar garantie.

De opzet is bekend. De standaard vier jaar fabrieksgarantie die Seat op de Ibiza, Arona, Leon en Ateca biedt, blijft onveranderd. Toch kun je profiteren van een totale garantieperiode van maar liefst acht jaar. Onder voorwaarden, uiteraard.

Wie het voorgeschreven onderhoud van zijn of haar Seat laat uitvoeren bij een officiële Seat-dealer of een erkende Seat-reparateur, verlengt zijn garantie automatisch met een jaar. Dat kan tot acht jaar of tot 160.000 kilometer. Goed nieuws: de garantieperiode is overdraagbaar naar de volgende eigenaar. Fijn voor je restwaarde.

