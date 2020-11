Seat belicht plug-in hybride Tarraco PHEV

Begin volgend jaar zet Seat de plug-in hybride versie van de Tarraco in de showrooms. Het merk maakt nu meer informatie over die Tarraco PHEV bekend. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend.

Highlights

245 pk sterke plug-in hybride

Tot 48 kilometer elektrische actieradius

Twee uitvoeringen

Eerste kwartaal 2021 op de markt

Tijdens de IAA van Frankfurt liet Seat vorig jaar de Tarraco PHEV zien. Seat gaf destijds al de eerste informatie over die plug-in hybride Tarraco vrij, maar zaken als de definitieve elektrische actieradius waren nog niet in beton gegoten. Tot vandaag. Seat gaf vorig jaar aan dat de Seat Tarraco PHEV dankzij een 12,8 kWh groot accupakket 'meer dan 50 kilometer' elektrisch zou moeten kunnen rijden. Die belofte blijkt niet helemaal te worden ingelost. De Seat Tarraco PHEV komt op één acculading tot 48 kilometer ver.

Heb je het accupakket leeg gereden? Aan een 3,6 kW-lader is het pakket in 3,5 uur vol te jagen met stroom. Met een 230v-aansluiting (2,3 kW) heb je zo'n 6 uur nodig. De aandrijflijn van de Seat Tarraco PHEV bestaat natuurlijk uit veel meer dan slechts een accupakket. In de neus van de plug-in hybride Tarraco ligt namelijk een 150 pk sterke 1.4 TSI, een benzinemotor met vier cilinders die bijval krijgt van een 116 pk sterke elektromotor die in de DSG-automaat met zes versnellingen is geïntegreerd. Het geheel levert een systeemvermogen op van 245 pk en 400 Nm. Deze aandrijflijn kennen we in de basis natuurlijk al van auto's als de Seat Leon PHEV, Volkswagen Passat GTE en Skoda Octavia iV. De Seat Tarraco PHEV sprint in minder dan 7,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h en heeft een topsnelheid van 205 km/h. In elektromodus bedraagt de topsnelheid overigens 140 km/h.

Twee smaken

Seat levert de Tarraco PHEV straks als Xcellence en als FR. Basisuitvoering Style, wel beschikbaar voor de Tarraco met 150 pk sterke 1.5 TSI, gaat dus aan de neus van de plug-in hybride Seat Tarraco voorbij. De Xcellence heeft 19-inch lichtmetaal en krijgt standaard zaken als de Virtual Cockpit, een elektrisch bedienbare achterklep, gedeeltelijke alcantara bekleding, adaptieve cruise control en Park Assist. De FR is het sportiever aangeklede alternatief voor de Xcellence. De Tarraro PHEV FR heeft afwijkend 19-inch lichtmetaal, sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, klimaatregeling met drie gescheiden zones, donker getinte ramen achter en aluminium sportpedalen. Prijzen zijn er zoals gezegd nog niet, die worden in aanloop naar de marktintroductie in het eerste kwartaal van 2021 vrijgegeven.