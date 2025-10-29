Seat Arona vernieuwd: nieuw gezicht moet voldoende zijn

De Seat Arona draait ruim acht jaar mee, maar tijd voor een nieuwe generatie is het nog niet. De compacte cross-over krijgt een tweede facelift. Die brengt een volledig nieuw front en verder weinig meer naar het alternatief voor auto's als de Volkswagen T-Cross en Ford Puma.

Highlights vernieuwde Seat Arona

Nieuwe neus, oude kont

Bekende techniek

Verbeterde uitrusting

De Seat Arona is inmiddels kurkdroog achter de oren. De compacte cross-over werd in 2017 een klein halfjaar na de introductie van de huidige generatie Ibiza aan de wereld voorgesteld en was Seats antwoord op onder meer de Renault Captur. Samen met de Ibiza waarmee hij zijn techniek deelt, ging de Arona in 2021 onder het mes. Een deel van de in dat jaar doorgevoerde facelift wordt nu teruggedraaid.

Bij de in 2021 doorgevoerde facelift introduceerde Seat voor de hoger gepositioneerde Arona's een nieuw front. Uitvoeringen met mistlampen kregen hun mistpitten in de vorm van losse, ronde units relatief hoog in het front. Daar stappen de Spanjaarden nu vanaf. De mistlampen verhuizen naar een nieuwe, meer traditionele plek laag in de voorbumper. Die voorbumper is overigens helemaal nieuw en is onder meer aan de zwarte kunststof sierelementen aan weerszijden ervan te herkennen. Net als de Ibiza krijgt ook de Seat Arona nieuwe koplampen waaruit aan de onderzijde een stukje is geknipt. De lichtsignatuur van de led-dagrijverlichting bestaat uit een aanzienlijk plattere driehoek dan voorheen. Ook nieuw: de grille tussen de koplampen. Net als die van de Ibiza is die voortaan zes- in plaats van vierhoekig.

Aan de achterzijde is er ook bij de Arona weinig tot geen optisch nieuws. Het zilverkleurige sierelement van de achterbumper is bij de vernieuwde versie donkerder uitgevoerd. Aan het ontwerp van de achterklep en aan de vorm en indeling van de achterlichten sleutelt Seat niet. Geen facelift zonder een handjevol nieuwe lichtmetalen wielen én nieuwe lakkleuren. Net als de Ibiza is de Arona er voortaan ook in de kleuren Liminal Red, Oniric Grey en Hypnotic Yellow. Daar komen nog twee 'kleuren' voor het dak bij: Midnight Black en Manhattan Grey. Zwart en grijs dus, in normalemensentaal.

Motoren Seat Arona

Net als voorheen is de Seat Arona er straks weer met een 95 pk sterke 1.0 EcoTSI benzinemotor met handgeschakelde vijfbak. Daarnaast is hij opnieuw verkrijgbaar met de 115 pk sterke 1.o TSI die aan een zeventraps DSG-automaat is geknoopt. Hier verandert dus niets. De 1.0 MPI die Seat in Nederland uit het leveringsgamma van de Ibiza knipte, was in de Arona niet leverbaar.

Seat Arona en Nederland

De Seat Arona met 95 pk sterke 1.0 TSI is er straks weer als Reference, Style, Style Business Connect en FR Business Connect. De variant met de 115-pk 1.0 TSI en automaat is er vanaf de Style Business Connect-uitvoering.

Vanaf medio december staat de vernieuwde Seat Ibiza bij de dealers. Prijzen zijn er nog niet. De 95 pk sterke Arona was er tot op heden vanaf €26.990, de variant met 115 pk vanaf €33.490.

Ibiza en Nederland

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Arona in 2017, zijn er in Nederland 10.463 exemplaren geregistreerd. De laatste jaren zijn de Arona-verkopen stevig afgenomen. Sinds 2020 zijn de jaarlijkse registraties in Nederland niet meer boven de 2.000 stuks gekomen. Vorig jaar verlieten nog 829 exemplaren de showroom. De registratieteller over de eerste 9 maanden van dit jaar staat slechts 358 stuks.