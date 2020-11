Scoop: nieuwe hypercar McLaren te zien!

Het McLaren-gamma is momenteel nog opgebouwd uit drie reeksen. De na de komst van de reeds aangekondigde Artura te verdwijnen Sports Series heeft de Super Series en Ultimate Series boven zich. De Super Series bestaat uit de 720S, 720S Spider en de 765LT. De absolute neus van de McLaren-zalm is de Ultimate Series. De Ultimate Series omvat momenteel de Elva en de naast extreem snelle ook luxueuze Speedtail. Daarnaast vallen de Senna en Senna GT-R onder de Ultimate Series. AutoWeek heeft patentplaten opgedoken van wat zeer waarschijnlijk een tot op heden onbekende nieuwe toevoeging aan de Ultimate Series is.

Laat het speculeren maar beginnen. De auto op deze patentplaten is overduidelijk herkenbaar als McLaren, maar is toch echt compleet nieuw. Opvallend is de bodykit die McLaren om de auto heeft gehangen. Het geheel ademt enigszins de sfeer van de Senna en met name van die van de circuitversie van die auto: de Senna GT-R. Opvallende designelementen zijn niet alleen het uitbundige spoilerwerk rondom, maar vooral de enorme achtervleugel die bovenop een rechtopstaande vin achterop de auto rust. De uitsneden in het dak bevestigen dat McLaren ook deze nieuwkomer omhoog en naar voren opende portieren geeft. Minstens zo opvallend is de heftige diffuser en de centraal in het achterste geplaatste uitlaatpijpen. Ook de al genoemde Senna heeft z'n uitlaten centraal in het midden van de achterkant, al zijn ze daar hoger geplaatst en is de vormgeving ervan anders. De achterlichten lijken opgebouwd uit tientallen ledjes die bovenop de opvallend lage achterzijde zijn geplaatst. Het is derhalve niet ondenkbaar dat het hier een concept-car betreft.

Wat McLaren met deze nieuwkomer van plan is? Helemaal zeker weten we het niet, maar we vermoeden dat deze nieuwe hypercar min of meer de directe opvolger van de P1 is. De in 2013 gepresenteerde P1 was een plug-in hybride hypercar die de eerste van McLaren's Ultimate Series genoteerd stond. De auto was een regelrechte concurrent van de Ferrari LaFerrari en Porsche 918 Spyder. De P1 en later verschenen P1 GTR heeft nooit een échte opvolger gehad. De Senna was niet geëlektrificeerd én te hardcore en de Speedtail en Elva zijn tevens auto's met een ander karakter. Reken in ieder geval op een plug-in hybride aandrijflijn. Of de verbrandingsmotor daarbij de nieuwe V6 van de aangekondigde Artura is of toch twee cilinders extra heeft, valt nog te bezien. Gezien het extreme spoiler- en vleugelwerk van deze nieuwe McLaren is het ook niet ondenkbaar dat we hier de opvolger van de reeds volledig uitverkochte Senna te pakken hebben. Nog even afwachten.