Schumacher moet stoppen met crashen, waarschuwt teambaas

Mick Schumacher werd met open armen ontvangen in de Formule 1 als F2-kampioen en vooral ook als zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Tot op heden is zijn F1-carrière echter nog niet om over naar huis te schrijven. Niet in de laatste plaats omdat hij vorig jaar bij het team van Haas een waardeloze auto had, maar ook omdat hij dit jaar duidelijk tekortschiet en dure crashes beleefde. Dat laatste zit zijn teambaas, Günther Steiner, niet lekker.

De bij veel F1-fans zeer geliefde Haas-teambaas steekt, zoals gebruikelijk, zijn mening niet onder stoelen of banken. Schumacher junior is een gewaarschuwd man, na opnieuw een zware en dure crash: "We gaan een serieus gesprek hebben, want zo raken op den duur de onderdelen op. We kunnen ze niet blijven maken en je kunt geen geld blijven weggooien. We moeten ervoor zorgen dat er hier (in Bakoe, red.) niets gebeurt", tekent Racefans.net op. Zeker met het huidige budgetplafond bestaat de kans dat Haas de ontwikkeling van de auto op een laag pitje moet zetten als Schumacher nog een keer een auto afschrijft. Volgens Steiner heeft Haas nu nog slechts één reservechassis.

Schumacher moet er ook nog een tandje bij zetten als het aankomt op de prestaties op de baan. De Duitse coureur heeft namelijk nog steeds geen punt gehaald, waar zijn dit jaar in de Formule 1 teruggekeerde teamgenoot Kevin Magnussen dit jaar al drie keer in de punten finishte. Nu zijn hevig bekritiseerde en teleurstellende oud-teamgenoot Nikita Mazepin er niet meer bij is, ziet Schumacher er beduidend minder competitief uit dan vorig jaar.