Schuifdeuren van campers leveren nogal wat ergernis op

In juli en augustus werden deelnemers aan ‘Het grote kleine campingonderzoek’ gevraagd naar hun ervaringen op kleinschalige campings, waar vooral ook rustzoekers komen. Eigenaren van campers zijn er over het algemeen welkom, omdat ze met hun vaak wintervaste voertuigen het seizoen verlengen. Toch zetten ze volgens veel kampeerders de sfeer ook onder druk.

83 procent van de campingbezoekers geeft aan vooral voor de natuur te komen en 72 procent voor rust en stilte. De meesten storen zich aan het lawaai van camperschuifdeuren: maar liefst 65,3 procent ergert zich eraan. Opvallend genoeg geven ook veel camperaars zelf toe dat hun deuren behoorlijk wat herrie maken.

Schuifdeuren worden vooral toegepast in zogenaamde buscampers. Dit type kampeerauto is immers in de basis een bestelbus. De schuifdeur moet meestal met de hand en ook stevig worden dichtgetrokken, hoewel als optie ook elektrisch bedienbare schuifdeuren bestaan.

Softclose-systemen gevraagd

Verder noemt 28 procent van de respondenten de groei van het aantal caravans en campers een bedreiging voor de kleinschaligheid en gemoedelijkheid van kleine campings. Volgens hen drijven camperaars de prijzen op, vormen hun grote modellen ongezellige ‘witte muren’ op het terrein en blijven ze vaak zo kort dat er nauwelijks contact ontstaat met andere gasten. Maar de grootste ergernis delen kampeerders én camperaars: vies sanitair. Daar stoort maar liefst 86,2 procent van de ondervraagden zich aan.

Volgens Tjerk Romkema van kampeerwebsite Kampeermeneer liggen er kansen voor de sector. Campingeigenaren kunnen camperaars beter bedienen met vlakke plekken en goede voorzieningen, zonder dat daarbij de natuurlijke sfeer en rust verloren gaan. "Camperbouwers kunnen op hun beurt hun steentje bijdragen door schuifdeuren standaard te voorzien van softclose‑systemen."

Meer bronnen van ergernis