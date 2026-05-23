Wat gebeurt er als je auto uit de wasstraat rolt met een grote kras of forse deuk? Is de wasstraat altijd aansprakelijk en kun je dit altijd claimen bij de verzekeraar? Of moet je het zelf betalen?

"Het laatste wat je wilt, is om in een welles-nietes discussie met de wasstraateigenaar te belanden”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. "Dat kun je voorkomen door een aantal zaken vooraf goed te controleren. Klap bijvoorbeeld altijd je buitenspiegels in. Verwijder de antenne van je auto als dat kan en sluit altijd ramen en deuren goed.”

Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of de auto wel in de wasstraat past. Dat klinkt misschien logisch, maar auto’s werden in tien jaar tijd gemiddeld zes procent breder. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). "Tot slot is het raadzaam om altijd de instructies van de wasstraat zorgvuldig te lezen”, zegt Ypma."Niet iedere wasstraat is hetzelfde. Zo moet je in de ene wel je motor aan laten staan en in de andere niet.”

Hiervoor is de wasstraat verantwoordelijk

Ontstaat er ondanks de hierboven genoemde checklist toch schade aan je auto? "Dan is de kans aannemelijk dat deze is ontstaan door toedoen van de wasstraat”, zegt verzekeringsexpert Ypma. "Een autowasstraat moet zorgen dat de apparatuur deugt en voorzien in veilige wasmiddelen. Is dit niet het geval, dan kun je de eigenaar aansprakelijk stellen. Om dit aan te tonen, lever je bewijsmateriaal aan bij je verzekeraar. Zo hebben veel wasstraten beveiligingscamera’s waarvan je de beelden kunt proberen op te vragen.”

Denk ook aan ooggetuigen. Hierbij is het goed om te weten dat een verklaring van een onbekende zwaarder weegt dan bijvoorbeeld van je partner of een vriend die naast je in de auto zat. Daarnaast is het raadzaam om foto’s te maken van de schade. En komt het door ondeugdelijk materiaal? Dan is de kans aanwezig dat er meer mensen zijn met schade.

Wanneer je weleens een autowasstraat bezoekt dan is de kans groot dat je de tekst ‘gebruik op eigen risico’ meermaals zag. "In praktijk heeft dat doorgaans geen invloed op de schuldvraag”, aldus Ypma. "Want per situatie wordt gekeken wie daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de schade. De eigenaar van de wasstraat kan zich dus beroepen op het feit dat je de wasstraat op eigen risico gebruikt. Maar dat is juridisch niet houdbaar. Het is dan ook raadzaam om de discussie niet ter plekke aan te gaan wanneer je voldoende bewijsmateriaal hebt.”

Krasschade grijs gebied

Het aantonen van een forse schade is doorgaans dus vaak mogelijk via bewakingsbeelden. Maar bij krasschade ligt dat anders."Op camerabeelden is het lastig om te achterhalen of de schoonmaakborstels een mankement hebben”, aldus Ypma. "Wel kun je een onafhankelijk expertisebureau inschakelen. Maar het is de vraag of dat opweegt tegen de kosten van de schade. In de meeste gevallen is het waarschijnlijk goedkoper om de schade zelf te betalen, hoe vervelend dat ook is.”

