Saoedi-Arabië komt met eigen EV-merk met BMW-onderdelen

Het aantal nieuwe automerken neemt jaarlijks toe en meer dan eens komen die uit landen waar je het niet zo snel van verwacht. Zo is Togg een nieuw merk uit Turkije en staat er straks in Saoedie-Arabië ook een nieuw automerk op: Ceer.

Saoedi-Arabië is de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, maar het splinternieuwe automerk dat straks in het land actief is gaat zich volledig richten op elektrische auto's. Maak kennis met Ceer, een nieuw EV-merk dat technologie van BMW gaat gebruiken.

Ceer is een samenwerkingsverband tussen Foxconn en PIF. Foxconn is een Taiwanees elektronicafabrikant dat je wellicht kent als producent van onder meer iPhones, maar dat ook auto's voor derden wil gaan produceren. Foxconn en PIF, het Saoedische investeringsfonds Public Investment Fund met niemand minder dan kroonprins Mohammed bin Salman aan het roer, willen van Ceer een EV-merk maken "[...] met een leidende rol op het gebied van infotainment, connectiviteit en autonome technologie".

De daarvoor benodigde techniek ontwikkelt Ceer heus niet alleen. De joint-venture haakt BMW namelijk aan, waarmeee het een licentieovereenkomst voor het gebruik van diverse componenten mee heeft gesloten.

De totstandkoming van Ceer houdt verband met de wens van PIF om de economie te diversifiëren. Daarbij moet Ceer een steentje bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van het land, in het kader van wat het de klimaatverandering noemt. Ceer is niet alleen het eerste elektrische automerk van Saoedi-Arabië, maar ook het eerste automerk dat auto's in het land gaat bouwen. De auto's worden straks niet alleen in Saoedi-Arabië gebouwd, maar ook ontworpen. De auto's van Ceer, het merk spreekt over de komst van onder meer sedans en SUV's, moeten naast in Saoedi-Arabië ook elders in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika aan de man worden gebracht. Volgens het merk heeft het al zo'n 150 miljoen dollar aan buitenlandse investeringen binnen en zorgt het merk indirect voor het scheppen van tot 30.000 banen.

Uitgebreide technische gegevens zijn niet bekend en ook van designschetsen blijft de berichtgeving van Ceer vooralsnog verstoken. Wel weten we dat dat Ceer 'de EV mainstream wil maken', wat zeer waarschijnlijk betekent dat de auto's van het merk niet in de bovenlaag van de markt opereren. Foxcnn neemt de ontwikkeling van de elektrische hardware voor zijn rekening. De eerste Ceer-modellen komen in 2025 op de lokale markt.