Seat en Cupra zijn ongetwijfeld de bekendste Spaanse automerken. In 2011 ging het minstens zo Spaanse Santana Motor op de fles. Santana heeft een relatief rijke historie, al verkocht het daarin vooral auto's van andere merken. Santana startte in in de jaren vijftig met het in licentie bouwen van Land Rovers en ging daar tot 1990 mee door. Daarmee was het niet over en uit voor Defender-achtige modellen uit Spanje. In de vorm van de later tot Iveco Massif omgetoverde PS-10 ging Santana daar mee door tot het in 2011 op de fles ging. In de loop der jaren heeft Santana ook een innige samenwerking met Suzuki gehad, met Santana-versies van onder meer de SJ en Vitara tot gevolg. 14 jaar nadat Santana zijn fabriekspoorten achter zich dicht sloeg, is het terug. Ditmaal verkoopt het geen Land Rovers of Suzuki's, maar Chinese pick-ups.

Maak kennis met de Santana 400 PHEV en Santana 400D. De Santana 400 PHEV is een plug-in hybride met een systeemvermogen van 429 pk en 32 kWh accu die een elektrisch bereik van 120 kilometer mogelijk maakt. De Santana 400D is elke vorm van elektrificatie vreemd en heeft een 190 pk sterke 2.3 dieselmotor. Net als vrijwel alle voorgaande producten van Santana is de 400 geen volledig eigen creatie. Sterker nog, dat is het totaal niet. We hebben hier te maken met een Dongfeng Z9. Dat is een pick-up die de Chinese joint-venture Zhengzhou Nissan heeft ontwikkeld. Nissan verloopt er in de vorm van deze Frontier Pro ook een eigen versie van. De ruim 5,5 meter lange Santana's 400 lopen overigens in het Spaanse Linares van de band. 'Europese kwaliteit', roept Santana dan ook trots op zijn website.