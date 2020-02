Samsung SM3 is een verbouwde Renault

Ondanks dat AutoWeek.nl volloopt met voor Europa relevant nieuws, hebben een moment gevonden om gauw een blik over de grens te werpen. Ditmaal kijken we naar Zuid-Korea, het land waar Samsung de hagelnieuwe XM3 heeft gepresenteerd.

Samsung is een onderdeel van de Renault Group dat diverse modellen van Renault in iets aangepaste vorm op de Zuid-Koreaanse markt verkoopt. Momenteel heeft het merk de de SM6 (Talisman), QM6 (Koleos) en de SM3 Z.E. (Fluence Z.E.) op de menukaart staan en daar komt nu een volledig nieuw model bij: de XM3. Hoewel, volledig nieuw... De XM3 werd in maart vorig jaar al als XM3 Inspire praktisch productierijpe conceptvorm aan het Zuid-Koreaanse publiek voorgesteld tijdens de Seoul Motor Show en nu is de daadwerkelijke productieversie naar voren geschoven.

De definitieve XM3 verliest het Inspire-deel van zijn naam, maar blijft net als die showauto Samsung's versie van de in augustus 2018 gelanceerde Renault Arkana, een coupé-SUV die net als de Renault Kaptur - inderdaad met een 'K' - op een verlengde versie van het Duster-platform is geplaatst. De Samsung XM3 onderscheidt zich vanbuiten nagenoeg alleen met afwijkende bumpers, Samsung-beeldmerken van zijn Renault-broer, maar het interieur van de XM3 is wel degelijk anders. Waar de Renault Arkana een vrij eenvoudig dashboard heeft, wél met een groot infotainmentscherm, krijgt de Samungvariant een volledig eigen cockpit. De XM3 heeft een infotainmentsysteem dat op de middentunnel en het hart van het stuurwiel na linea recta afkomstig is uit de nieuwe Captur. Op de motorenlijst van de 4,55 meter lange XM3 staan onder meer een turboloze 1.6 én de bekende geblazen 1.3's. De vanafprijs is in Zuid-Korea vastgesteld op € 13.650. Ter vergelijking: een Morning (Picanto) heeft daar een basisprijs van zo'n € 7.360.