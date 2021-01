Ruimere Bentley Bentayga betrapt

In 2016 vingen we de eerste geluiden op over de mogelijke komst van een Bentley Bentayga met extra centimeters tussen de voor- en achteras. De komst is enerzijds opvallend te noemen, van 'zuster' Audi Q7 is immers geen LWB-variant beschikbaar. Anderzijds: een SUV met bijzonder veel beenruimte achterin past natuurlijk prima bij Bentley en zal onder meer in China en het Midden-Oosten de afzet aardig kunnen vergroten.

Het is overduidelijk dat de Bentayga LWB een stuk langer is dan de reeds bekende variant. Die extra centimeters krijgen onder meer in het achterportier een plek. De wielbasis van de reguliere Bentayga bedraagt op een haar na 3,0 meter. Deze LWB-versie zal daar ongetwijfeld met een centimeter of tien overheen gaan. Het is nog niet bekend met welke motoren de LWB op de markt komt, maar een V8 en een plug-in hybride aandrijflijn lijken voor de hand liggend. Of ook de Speed-uitvoering een LWB-afgeleide krijgt, zal moeten blijken.