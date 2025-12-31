Ga naar de inhoud
Ruim een derde van de in 2025 geïntroduceerde auto’s was Chinees

Het marktaandeel is echter nog klein

BYD Seal 06 DM-i

Dit jaar zijn er maar liefst 69 nieuwe auto’s gepresenteerd. Een groot deel daarvan, ruim een derde, is afkomstig van Chinese merken. BYD, Leapmotor en consorten introduceerden in totaal 24 nieuwe modellen.

De term ‘nieuwe auto’s’ vraagt om verduidelijking. De selectie bestaat uit auto’s die in 2025 zijn geïntroduceerd. Daarbij zijn facelifts niet meegenomen. Geïntroduceerd hoeft niet te betekenen dat de auto’s nu al op de weg rondrijden. De Honda Prelude en de Polestar 5 zijn bijvoorbeeld in 2025 geïntroduceerd, maar staan pas na de jaarwisseling bij de dealer. 

Dertien verschillende Chinese merken toonden dit jaar een nieuwe auto. De grootste bijdragers waren BYD en Leapmotor, met elk vier nieuwe modellen. Ook Changan, Firefly, Hongqi, Jaecoo, Lynk & Co, MG, Mhero, Omoda, Smart, Voyah en Xpeng introduceerden allemaal nieuwe auto’s. Volvo en Polestar zou je vanwege het feit dat ze onderdeel uitmaken van de Geely-groep ook als Chinees kunnen beschouwen, maar voor dit overzicht scharen we deze concerngenoten onder de Zweedse merken. 

Hoewel er veel auto’s van Chinese makelij beschikbaar zijn, weten de merken in Nederland nog niet echt een groot marktaandeel te veroveren. De titel ‘meest verkochte Chinese automerk van het jaar 2025 (tot en met november)’ gaat naar BYD. De fabrikant verkocht in Nederland in de eerste elf maanden van dit jaar 3.773 auto’s, waarmee het bedrijf een marktaandeel van 1,10 procent in handen heeft. Daarmee is het kleiner dan Nissan, Cupra en Seat. Op plek twee staat Lynk & Co. Het merk, dat onderdeel is van de Geely-groep, verkocht 2.595 auto’s. Leapmotor staat op plek drie. Tot en met november heeft Leapmotor, dat pas sinds 2024 auto’s op Europese bodem verkoopt, 2.374 exemplaren verkocht. Dat zijn geen wereldschokkende cijfers, maar het is ontegenzeggelijk dat het marktaandeel van de Chinese merken de afgelopen jaren is gegroeid. 

