81 procent van de Nederlanders geeft aan dat ze niet meer dan €15.000 kunnen besteden aan een nieuwe auto. Dat blijkt uit onderzoek van occasionplatform Autotrack.nl, uitgevoerd door Q&A. Cijfers van RAI Vereniging laten zien dat een nieuwe auto over het eerste halfjaar van 2025 gemiddeld €50.026 kost. Een stijging van bijna €2.000 vergeleken met vorig jaar.

Daarmee gaat de gemiddelde nieuwprijs voor het eerst door de grens van €50.000. De prijs van een nieuwe auto is de afgelopen jaren fors gestegen. Zo betaalde je in 2020 gemiddeld nog geen €38.500. Dat is ruim €11.500 minder dan nu het geval is, zo blijkt uit cijfers van brancheorganisatie RAI Vereniging.

Ook op de occasionmarkt zijn auto’s gemiddeld duurder geworden. In 2022 kostte een occasion op Autotrack.nl gemiddeld net iets meer dan €22.000. Over de eerste zes maanden van dit jaar groeide dat bedrag naar ruim €23.500, zo blijkt uit cijfers van het occasionplatform. Dat is echter wel een veel kleinere stijging dan bij nieuwe auto’s het geval is.

Grote meerderheid kan bij lange na geen nieuwe auto betalen

Eerder dit jaar peilde Q&A in opdracht van AutoTrack bij Nederlandse automobilisten hoeveel geld ze kunnen uitgeven aan een auto. Van de respondenten zegt 21 procent maximaal €5.000 te kunnen besteden, 30 procent kan maximaal €10.000 uitgeven en nog eens 30 procent heeft een autobudget van €15.000. Slechts 19 procent heeft meer geld over voor een auto.

Naast factoren als duurdere grondstoffen en inflatie is de prijsstijging van nieuwe auto’s in Nederland volgens Tim Roks, auto-expert bij AutoTrack, vooral te wijten aan de verhoging van de bpm-tarieven. Dat is de aanschafbelasting die in ons land moet worden betaald op nieuwe auto’s. De CO2-uitstoot bepaalt de hoogte ervan.

"Hierdoor nam de bpm op een benzine Volkswagen Polo toe met €742”, zegt Roks. "Dat is ruim 15 procent. En de auto-aanschafbelasting op een hybride Nissan Qashqai steeg met €997 , dat is meer dan 11 procent. Bovendien is de bpm-vrijstelling voor nieuwe elektrische auto’s afgeschaft, waardoor die allemaal €667 duurder zijn geworden. Zonde eigenlijk, want door de toestroom van steeds beter betaalbare elektrische auto’s zou de gemiddelde nieuwprijs moeten dalen of minder hard stijgen”, zegt Roks.

Occasionmarkt aantrekkelijke optie voor meeste kopers

Uit cijfers van brancheorganisatie Bovag blijkt dat het aantal verkochte occasions in ons land blijft groeien. Over de eerste zes maanden van dit jaar gaat het om een groei van ruim 4 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van nieuwe auto’s laat een tegenovergesteld beeld zien. Daar is een krimp zichtbaar van 5,5 procent over dezelfde periode.

Volgens Roks is de stijgende populariteit van occasions een logische reactie hierop: "Onze platforms, AutoTrack en Gaspedaal.nl, bieden veel meer keuzemogelijkheden voor prijsbewuste kopers en mensen met een beperkt budget dan de markt voor nieuwe auto’s. Zo staan in de twee populairste prijscategorieën op AutoTrack, €5.000 tot €10.000 en €10.000 tot €15.000, bij elkaar meer dan 70.000 occasions te koop.”